Для рубля на первый план выходят динамика процентных ставок в развитых странах, геополитика, действия ЦБ и др. - Росбанк

"Сформировавшийся дефицит счета текущих операций в июне (-$4 млрд), по всей видимости, уже оказал негативное влияние на курс рубля. Мы ожидаем, что в 3к’17 баланс счета текущих операций продолжит оставаться у нулевых значений ($0,2 млрд за квартал) на фоне интенсивных дивидендных выплат и пика туристического сезона. Таким образом, мы не видим поддержки для курса рубля со стороны текущего счета и на первый план выходят другие факторы (динамика процентных ставок в развитых странах, геополитика, действия ЦБ и др.)", - отмечают специалисты Росбанка.