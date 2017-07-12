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12 июля 2017 года 10:19
Для рубля на первый план выходят динамика процентных ставок в развитых странах, геополитика, действия ЦБ и др. - Росбанк
"Сформировавшийся дефицит счета текущих операций в июне (-$4 млрд), по всей видимости, уже оказал негативное влияние на курс рубля. Мы ожидаем, что в 3к’17 баланс счета текущих операций продолжит оставаться у нулевых значений ($0,2 млрд за квартал) на фоне интенсивных дивидендных выплат и пика туристического сезона. Таким образом, мы не видим поддержки для курса рубля со стороны текущего счета и на первый план выходят другие факторы (динамика процентных ставок в развитых странах, геополитика, действия ЦБ и др.)", - отмечают специалисты Росбанка.
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12 июля 2017 года 19:48
Москва. 12 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и росту интереса участников торгов к операциям carry trade. читать дальше
.12 июля 2017 года 19:20
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам вслед за фондовой Европой и Америкой, несмотря на растерявшую большую часть дневного роста нефть после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья. читать дальше
.12 июля 2017 года 19:00
Поддержку отечественной валюте сегодня оказывали растущие на ожиданиях сокращения запасов в США котировки нефти - ИК "Велес Капитал"
После изъятия крупного объема ликвидности Банком России через депозитные аукционы стоимость ликвидности на рынке МБК несколько подросла, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В частности, ставка MosPrime o/n вернулась на уровень, превышающий... читать дальше
.12 июля 2017 года 18:45
Москва. 12 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду активно расту благодаря росту американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшемуся после публикации доклада главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.12 июля 2017 года 18:27
"Рубль резко укрепился еще до выхода данных по нефти и выступления Джанет Йеллен. Просто появились слухи, что ОПЕК созывает экстренное совещание 17 июля, - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб". - Пока неизвестно, что будет обсуждаться. Но очевидно, что если совещание экстренное, значит,... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу сохраняющегося... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:24
В среду российский фондовый рынок к середине торгов демонстрирует уверенный рост, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне данных по запасам углеводородов от API, показавших снижение запасов нефти более... читать дальше
.12 июля 2017 года 17:05
олларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.12 июля 2017 года 16:43
Слабый тренд к росту рубля на подорожавшей нефти зависит от выступления главы ФРС - Dukascopy Bank SA
"Резкое снижение запасов сырой нефти в США способствовало росту цен на нефть, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Стоимость барреля марки Brent поднялась за минувшие сутки на 2% до $48,2 на данных от Американского института нефти.... читать дальше
.12 июля 2017 года 16:20
Рубль продолжает испытывать серьезное давление на фоне отсутствия веры в дальнейший рост нефтяных цен - "Аналитика Онлайн"
Саудовская Аравия незначительно превысила свою квоту на добычу нефти в июне, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Превышение составило всего навсего 12 000 баррелей в сутки. Превышение квоты происходит на фоне продления сделки о сокращении добычи. В... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:51
Москва. 12 июля. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в среду, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть. читать дальше
.12 июля 2017 года 15:50
"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс... читать дальше
.12 июля 2017 года 15:22
В этом году рубль ведет себя не редкость логично и предсказуемо, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Например, мы ожидали, что рубль будет укрепляться в первой половине года на фоне благоприятной ситуации с ценами на нефть. Минимальное значение курса, достигнутое в этом году,... читать дальше
.12 июля 2017 года 14:55
Торговый диапазон на сегодня составляет 60,10-61,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется в небольшом плюсе против доллара на фоне восстановления нефтяных котировок и приближения налогового периода, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - При этом перспектива введения... читать дальше
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