12 июля 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: индексы попытаются продемонстрировать рост
В среду аналитики прогнозируют позитивное открытие российского рынка акций. Индекс ММВБ может подняться к 1950 пунктам.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с того момента, когда в середине июня останавливающий объем просигнализировал о кульминации продаж".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Сегодня для российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. В течение среды мы рассчитываем на продолжение роста котировок. Потенциальные локальные коррекции “голубых фишек” в пределах 2-5%, по нашему мнению, стоит выкупать".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался позитивный внешний фон. Цены на нефть отреагировали на данные по запасам от API резким ростом и закрепляются выше 48 долларов/баррель, в Азии пока преобладают смешанные настроения. Мы ожидаем, что открытие торгов может пройти выше отметки 1940 пунктов по ММВБ, и в течение дня инерционный рост рынка продолжится на ожиданиях быстрого восстановления цен на нефть".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Утро на российском рынке будет достаточно спокойным, если не позитивным. У рубля есть шанс отыграть часть потерь, а индекс ММВБ способен протестировать на прочность отметку 1950 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по российским "голубым фишкам" вслед за ценами на энергоносители, которые повысились после сообщения API о заметном сокращении запасов сырой нефти в США (данные Минэнергетики США по запасам выйдут сегодня в 17:30 мск). Между тем, по данным технического анализа, пока нет оснований для выхода из консолидации по индексу РТС".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские индексы сегодня попытаются продемонстрировать рост на умеренно позитивном внешнем фоне. Индекс ММВБ сумел закрепится выше уровня 1930 пунктов, в случае закрытия недели выше следующей отметкой будет выступать 1970 пунктов".
"КИТ Финанс Брокер" (Анна Устинова): "Старт торгов на рынке акций РФ сегодня ожидаем в "зеленой зоне" Восходящая динамика индекса ММВБ, скорее всего, сохранится. Ожидаемый диапазон рублевого индикатора составляет 1930-1945 пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
12 июля 2017 года 19:48
Москва. 12 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и росту интереса участников торгов к операциям carry trade. читать дальше
.
12 июля 2017 года 19:20
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам вслед за фондовой Европой и Америкой, несмотря на растерявшую большую часть дневного роста нефть после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья. читать дальше
.
12 июля 2017 года 19:00
После изъятия крупного объема ликвидности Банком России через депозитные аукционы стоимость ликвидности на рынке МБК несколько подросла, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В частности, ставка MosPrime o/n вернулась на уровень, превышающий... читать дальше
.
12 июля 2017 года 18:45
Москва. 12 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду активно расту благодаря росту американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшемуся после публикации доклада главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.
12 июля 2017 года 18:40
"К середине недели нефтяные цены пытаются закрепиться вблизи 48,5$. Поддержку ценовому росту оказывают данные Минэнерго США, свидетельствующие об очередном сокращении запасов сырой нефти и бензина в штатах. С другой стороны, с выходом достаточно негативных фундаментальных данных в ежемесячном... читать дальше
.
12 июля 2017 года 18:27
"Рубль резко укрепился еще до выхода данных по нефти и выступления Джанет Йеллен. Просто появились слухи, что ОПЕК созывает экстренное совещание 17 июля, - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб". - Пока неизвестно, что будет обсуждаться. Но очевидно, что если совещание экстренное, значит,... читать дальше
.
12 июля 2017 года 17:59
Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность, причем скачки и падения определяются динамикой противостояния сланцевой индустрии и ближневосточных производителей нефти, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Обеспокоенность по поводу сохраняющегося... читать дальше
.
12 июля 2017 года 17:24
В среду российский фондовый рынок к середине торгов демонстрирует уверенный рост, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне данных по запасам углеводородов от API, показавших снижение запасов нефти более... читать дальше
.
12 июля 2017 года 17:05
олларовые "быки" снова напрасно питали иллюзии по поводу выступления Дж. Йеллен, которая осталась верной своей «осторожности» и не дала рынкам конкретики, чем разочаровала доллар, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По сути, глава ФРС не... читать дальше
.
12 июля 2017 года 16:43
"Резкое снижение запасов сырой нефти в США способствовало росту цен на нефть, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Стоимость барреля марки Brent поднялась за минувшие сутки на 2% до $48,2 на данных от Американского института нефти.... читать дальше
.
12 июля 2017 года 16:20
Саудовская Аравия незначительно превысила свою квоту на добычу нефти в июне, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Превышение составило всего навсего 12 000 баррелей в сутки. Превышение квоты происходит на фоне продления сделки о сокращении добычи. В... читать дальше
.
12 июля 2017 года 15:51
Москва. 12 июля. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в среду, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть. читать дальше
.
12 июля 2017 года 15:50
"Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, курс приближается к отметке EUR/USD 1.15, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Чисто визуально пока рано говорить о том, что европейская валюта начала долгосрочный тренд на укрепление: с начала 2015 года ее курс... читать дальше
.
12 июля 2017 года 15:22
В этом году рубль ведет себя не редкость логично и предсказуемо, полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Например, мы ожидали, что рубль будет укрепляться в первой половине года на фоне благоприятной ситуации с ценами на нефть. Минимальное значение курса, достигнутое в этом году,... читать дальше
.
12 июля 2017 года 14:55
"Рубль торгуется в небольшом плюсе против доллара на фоне восстановления нефтяных котировок и приближения налогового периода, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - При этом перспектива введения... читать дальше
.