Утренние прогнозы: индексы попытаются продемонстрировать рост

В среду аналитики прогнозируют позитивное открытие российского рынка акций. Индекс ММВБ может подняться к 1950 пунктам.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с того момента, когда в середине июня останавливающий объем просигнализировал о кульминации продаж".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Сегодня для российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. В течение среды мы рассчитываем на продолжение роста котировок. Потенциальные локальные коррекции “голубых фишек” в пределах 2-5%, по нашему мнению, стоит выкупать".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался позитивный внешний фон. Цены на нефть отреагировали на данные по запасам от API резким ростом и закрепляются выше 48 долларов/баррель, в Азии пока преобладают смешанные настроения. Мы ожидаем, что открытие торгов может пройти выше отметки 1940 пунктов по ММВБ, и в течение дня инерционный рост рынка продолжится на ожиданиях быстрого восстановления цен на нефть".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Утро на российском рынке будет достаточно спокойным, если не позитивным. У рубля есть шанс отыграть часть потерь, а индекс ММВБ способен протестировать на прочность отметку 1950 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по российским "голубым фишкам" вслед за ценами на энергоносители, которые повысились после сообщения API о заметном сокращении запасов сырой нефти в США (данные Минэнергетики США по запасам выйдут сегодня в 17:30 мск). Между тем, по данным технического анализа, пока нет оснований для выхода из консолидации по индексу РТС".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские индексы сегодня попытаются продемонстрировать рост на умеренно позитивном внешнем фоне. Индекс ММВБ сумел закрепится выше уровня 1930 пунктов, в случае закрытия недели выше следующей отметкой будет выступать 1970 пунктов".

"КИТ Финанс Брокер" (Анна Устинова): "Старт торгов на рынке акций РФ сегодня ожидаем в "зеленой зоне" Восходящая динамика индекса ММВБ, скорее всего, сохранится. Ожидаемый диапазон рублевого индикатора составляет 1930-1945 пунктов".