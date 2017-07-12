На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 12 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершил торги во вторник без единой динамики. В ходе торгов направление движения рынка менялось под влиянием различных новостей, включая публикацию электронных писем Дональда Трампа-младшего относительно связей с Россией, а также в связи с переносом начала летних каникул в Сенате США на две недели для подготовки ряда законов, в том числе относительно медицинского страхования. Первое оказало негативное влияние на настроения инвесторов, в то время как вторая новость оказала поддержку рынку.

В целом трейдеры не хотят предпринимать значительных шагов в ожидании важных событий, которые состоятся позднее на этой неделе. Так, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената соответственно 12 и 13 июля. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные об изменении потребительских цен и розничных продаж в США в июне.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду на фоне повышения куров азиатских валют. Очередной виток политического скандала в США привел к повышению спроса на защитные активы, включая иену и золото, и ослабил доллар в парах с подавляющим большинством валют. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%, до 155,03 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,45%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%, индийский Sensex - 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - 0,4%.

В свою очередь цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК увеличилась на 1,6% - до $48,28 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила 1,84% - до $45,87 за баррель. Во вторник Brent поднялась на 1,37%, до $47,52 за баррель, WTI - на 1,44%, до $45,04 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,447 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,81 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июля снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 516,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,48%), "Бинбанк БО-05" (+0,29%) и "Роснефть-05" (+0,22%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (-1,5%), "Газпром капитал БО-05" (-0,29%) и "ПКТ-02" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 4 июля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была определена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов. Бонды имеют полугодовые купоны. Бумаги размещены в рамках облигационной программы компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы, рассчитанной на 30 лет, бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет.

ПАО "ТрансФин-М" 11 июля завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 6 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Бумаги размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р на 70 млрд рублей. Срок обращения бумаг в рамках программы - 10 лет.

ООО "ДелоПортс" полностью разместило биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 7 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Итоговый спрос при ставке купона 9,4% составил 9,5 млрд рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Кроме того, 11 июля компания приобрела по оферте 2 млн 327,843 тыс. облигаций 1-й серии по цене 105,63% от номинала, что составляет 77,59% выпуска номинальным объемом 3 млрд рублей. Бумаги серии 001P-01 размещались в рамках программы биржевых облигаций компании общим объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.