Brent выше $48,2

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

В ходе торгов направление движения рынка менялось под влиянием различных новостей, включая публикацию электронных писем Дональда Трампа-младшего относительно связей с Россией, а также в связи с переносом начала летних каникул в Сенате США на две недели для подготовки ряда законов, в том числе относительно медицинского страхования, сообщает MarketWatch. Первое оказало негативное влияние на настроения инвесторов, в то время как вторая новость оказала поддержку рынку.

В целом трейдеры не хотят предпринимать значительных шагов в ожидании важных событий, которые состоятся позднее на этой неделе.

"Валютный и фондовый рынки, похоже, вступили в очередной период "подождем и посмотрим", - отмечает аналитик Hantec Markets Ричард Перри. - Это обусловлено тем, что предстоит несколько ключевых событий, которые могут сдвинуть рынки ближе к концу недели".

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената соответственно 12 и 13 июля. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные об изменении потребительских цен и розничных продаж в США в июне.

Еще одним ожидаемым событием является начало сезона корпоративной отчетности. В частности, 14 июля первыми среди крупных банков обнародуют финансовые результаты J.P.Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc. По итогам торгов во вторник их акции подешевели соответственно на 0,4% и 1,2%.

Хотя в целом аналитики ожидают, что прибыли компаний из расчета Standard & Poor's 500 увеличились по итогам второго квартала, многие из них сдержанно оценивают более долгосрочные перспективы, сообщает Dow Jones.

"Прибыли сейчас хороши, вопрос в том, будут ли они хороши в 2018 году. И энергетический сектор может существенно повлиять на общий рост", - отмечает главный инвестиционный директор Kayne Anderson Rudnick Investment Management Даг Фореман. Снижение нефтяных цен оказывает давление на энергетические компании, которые демонстрируют наихудшие результаты среди отраслевых групп S&P 500 в этом году.

Котировки бумаг PepsiCo Inc. во вторник снизились на 0,5%, несмотря на хорошие показатели за прошедший квартал. Второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль без учета разовых факторов до $1,50 на акцию и выручку до $15,71 млрд. Аналитики в среднем оценивали их на уровне $1,40 на акцию и $15,57 млрд соответственно.

Акции Snap Inc., разработчика приложения для обмена сообщениями Snapchat, подешевели почти на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Между тем рыночная стоимость Halcon Resources Corp. взлетела более чем на 51% на новости о том, что компания продала Bruin E&P Partners за $1,4 млрд ряд своих активов, добыча на которых составляет около 29 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Рост цены акций Amicus Therapeutics Inc. почти достиг 26% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый препарат компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 0,55 пункта (0,003%) - до 21409,77 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 16,91 пункта (0,27%) - до 6193,3 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустился на 1,9 пункта (0,08%), составив 2425,53 пункта.

С начала текущего года прирост Dow Jones и S&P 500 превышает 8,3%, Nasdaq за этот период подскочил более чем на 15%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в среду на фоне повышения куров азиатских валют, пишет MarketWatch.

Очередной виток политического скандала в США привел к повышению спроса на защитные активы, включая иену и золото, и ослабил доллар в парах с подавляющим большинством валют, сообщает CNBC.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%, до 155,03 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,5%, как и более широкий индекс Topix. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1%.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,9%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%, индийский Sensex - 0,2%, индонезийский Офлфкеф Composite - 0,4%.

Индийский рынок акций может поставить рекорд третью сессию подряд благодаря ралли нефтегазовых компаний - индекс S&P BSE India Oil & Gas прибавил в среду 1,3%.

Биржи Монголии закрыты в среду в связи с многодневным праздником Надом, сопровождающимся традиционными состязаниями.

Как сообщалось, сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что он был готов принять от россиян якобы имеющуюся у тех компрометирующую информацию о кандидате на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Д.Трамп-младший утверждает, что не сообщал отцу о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой.

ФБР и Конгресс США продолжают расследование возможного вмешательства РФ в предвыборную кампанию в США.

"Рынок ищет любых признаков рисковых событий, которые могут привести к распродаже активов", - считает Тарек Хорчани из Saxo Capital Markets.

Инвесторы ждут полугодового доклада главы Федрезерва Джанет Йеллен в Конгрессе, рассчитывая услышать новые подробности о планах американского ЦБ в отношении сокращения активов на балансе.

Цена золота в ходе азиатских торгов в среду поднималась до $1220,35 за тройскую унцию.

Вместе с тем нефть, подорожавшая на 1,5% на отраслевых данных о сокращении товарных запасов топлива в США, поддерживает акции нефтегазовых компаний. Японская Inpex и китайская CNOOC прибавили по 0,7%.

В Китае повышаются курсы акций банков, поскольку представитель банковского регулятора КНР Ван Чжаосин заявил "Синьхуа", что общий объем рисков в банковской отрасли остается под контролем. Аналитики рассчитывают на увеличение операционной прибыли китайских банков благодаря снижению отчислений на покрытие проблемной задолженности.

Котировки ценных бумаг Industrial & Commercial Bank of China Ltd. выросли на 1,6% на торгах в Шанхае, Bank of China Ltd. - на 1,1%, Agricultural Bank of China Ltd. - на 0,8%.

Tencent Holdings Ltd. и Samsung Electronics Co. возглавляют подъем в высокотехнологичном секторе, прибавляя 1,3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК увеличилась на 69 центов (1,45%) - до $48,21 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила $0,77 (1,71%) - до $45,81 за баррель.

Во вторник Brent поднялась на $0,64 (1,37%), до $47,52 за баррель, WTI - на $0,64 (1,44%), до $45,04 за баррель.

По предварительным оценкам, добыча ОПЕК увеличилась в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет Нигерии и Ливии, освобожденных от участия в соглашении ОПЕК+. Эксперты S&P Global Platts оценивают июньское производство нефти ОПЕК на уровне 32,49 млн баррелей в сутки.