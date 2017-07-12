Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent закрепились выше отметки в $48 за баррель после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на значительное сокращение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с того момента, когда в середине июня останавливающий объем просигнализировал о кульминации продаж", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.