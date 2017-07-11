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11 июля 2017 года 19:51

Рубль падает к доллару и евро на опасениях расширения антироссийских санкций

Москва. 11 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на опасениях расширения антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 60,97 руб./$1 в 19:00 МСК (максимальный уровень с начала января), что на 73,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,69 руб./EUR1, поднявшись на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 87,45 копейки - до 64,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на вечерних торгах вторника на опасениях расширения антироссийских санкций со стороны США. Администрация президента Дональда Трампа сообщила о поддержке законопроекта о введении против России новых санкций, который еще в середине июня был принят Сенатом США. При этом рубль падает в основных валютных парах, несмотря на заметный рост цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок, снижавшиеся в ходе сессии во вторник, вечером вернулись к росту. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,45% - до $47,56 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 1,53% - до $45,08 за баррель. Ранее цены опускались более чем на 1% на новости, что Саудовская Аравия в июне повысила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки, до 10,07 млн б/с, вместо положенных 10,058 б/с.

Рынок ждет данных о добыче и запасах топлива в США. По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,85 млн баррелей. Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 17:30 МСК, а Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, опубликует свой отчет в ночь со вторника на среду.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, во вторник рубль несет существенные потери по отношению к доллару и евро. "Ситуация на рынке энергоносителей не способствует таким потерям. Нефть хоть и падала в течение дня, к вечеру восстановилась и торгуется выше $47 за баррель. На таком фоне рубль мог бы чувствовать себя достаточно неплохо, особенно с учетом того, что на рынок вернулась поддержка со стороны налогового периода, так как компании-экспортеры уже начали продавать валюту для создания рублевых резервов. Тем не менее, рубль падает, и основным негативным фактором для нацвалюты стала информация о возможности ужесточения санкций по отношению к России со стороны США. Видно, что рынок очень негативно воспринял данную информацию, в результате чего рубль несет существенные потери. Сегодня и завтра рынок ждет данных по запасам нефти от Американского института нефти (API) и Минэнерго", - подчеркнул Б.Зварич.

"Во вторник ко второй половине дня на валютном рынке "Московской биржи" американский доллар сильно растет по отношению к рублю, достигал уровня 60,99 рубля. Последний раз соответствующая валютная пара уходила выше текущих уровней в начале января 2017 года. Ключевыми факторами локального давления на котировки рубля, скорее всего, являются изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке под влиянием денежных потоков "большого" дивидендного периода и расширение геополитического дисконта в структуре стоимости рублевых активов на фоне увеличения рисков ужесточения антироссийских санкций, так как в понедельник администрация США публично поддержала ужесточение санкций против России, ранее инициированное Конгрессом", - отметил аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"В самое ближайшее время участники рынка, вероятно, не упустят возможность для того, чтобы протестировать и попытаться закрепить курс доллара выше уровня в 61 руб./$1. В то же время все текущие негативные факторы, ослабляющие позиции рубля (волатильность нефтяных котировок, сужение спреда процентных ставок, геополитические риски, ухудшение платежного баланса и т.д.), не являются чем-то новым для рынка, и для дальнейшей игры против отечественной валюты участникам торгов потребуются более очевидные предпосылки", - уверен аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 июля на 43,83 копейки, до 60,74 руб./$1, и поднял курс евро на 42,7 копейки, до 69,2 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 40,75 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,7587 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 41,3 копейки по отношению к 10 июля и составил 60,7706 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 559,013 млн, из которых $1 млрд 543,688 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 015,325 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 46,15 копейки к понедельнику - до 69,2393 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 50,41 копейки по отношению к 10 июля и составил 69,3003 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR376,841 млн, из которых EUR147,431 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR229,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) снизились во вторник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 9,97%, ставка на семидневный срок понизилась на 5 б.п. - до 9,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 9,23% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на 1 б.п. каждая - до 9,21% и 9,13% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 11 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 540 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,88% годовых.. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 4 июля, банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей при лимите в 550 млрд рублей в среднем по ставке 8,89% годовых. Кроме того, ЦБ РФ провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 1 день, приняв 213 млрд рублей в среднем под 8,83% годовых.

"В условиях внушительного объема свободной рублевой ликвидности банков на корсчетах в ЦБ и резко возросшего давления на отечественную валюту Банк России дополнил традиционный недельный депозитный аукцион проведением дополнительной операции "тонкой настройки" в виде однодневного аукциона. Ставки МБК пока не успели отреагировать на абсорбирование ликвидности Банком России: во вторник днем индикативная MosPrime "овернайт" продолжила снижение, опустившись ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ", - отметил Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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