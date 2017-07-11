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11 июля 2017 года 19:22

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 1940п по ММВБ за счет роста нефти и ослабления рубля

Москва. 11 июля. Рынок акций РФ во вторник поднялся к 1940 пунктам по индексу ММВБ за счет подорожавшей нефти и ослабления рубля, сдерживающим фактором для "быков" выступили опасения введения новых санкций к России со стороны США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1937,64 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1001,51 пункта (-0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,2%.

Доллар подорожал до 60,95 рубля (+0,72 рубля).

В росте лидировали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,8%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,2%).

Просели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Россетей" (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Во вторник просела фондовая Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,6%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%), однако выросла нефть на ожиданиях ограничения производства нефти в Нигерии и Ливии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $47,25 за баррель (+0,8% и +0,4% в понедельник), августовская цена WTI - $44,75 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне).

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обсудят необходимость приглашения Ливии и Нигерии на координационный комитет ОПЕК+. Решение будет принято в течение двух недель, сообщил в понедельник российский министр.

Также инвесторы ждут выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената, которые состоятся соответственно 12 и 13 июля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, российский рынок акций показал во вторник высокую волатильность. Утром рынок просел на санкционной риторике - по информации СМИ, администрация Дональда Трампа поддержала законопроект о новых, более жестких санкциях против России, которые еще 15 июня почти единогласно одобрил Сенат. Если решение Сената будет поддержано Палатой представителей, то антироссийские ограничения получат статус закона, который глава государства будет обязан исполнять.

Тем не менее, по итогам дня индекс ММВБ все же смог показать рост на новостях, что Минфин РФ закладывает в бюджет 2018-2020 годов прогноз по выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% от прибыли по МСФО. Позитива добавил рост фьючерсов Brent выше $47 за баррель.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что рубль и нефть вновь выступают основными факторами движения рынка акций. Лучше рынка выглядят бумаги, которые получают преимущество от слабого рубля - "префы" "Сургутнефтегаза", "Башнефти", а также бумаги "Северстали", "Полюса", "Распадской" (MOEX: RASP).

Выросли акции Сбербанка, что можно рассматривать в качестве свидетельства возвращения нерезидентов в российские активы. Впрочем, это весьма смелое предположение на фоне согласия администрации Д.Трампа с новыми ограничениями для РФ, которые ранее предложил Сенат. Единственное, с чем не согласен Д.Трамп, это ограничения президентских полномочий по данному вопросу. Однако инвесторы игнорируют данный факт - их не пугает даже возможность негативного влияния на проекты "Турецкий поток" и "Северный поток 2".

Спрос на рубли в первой половине месяца остается незначительным, хотя в среду на рынке может возникнуть локальный дефицит ликвидности в связи с очередными размещениями ОФЗ. Однако на фоне ухудшения перспектив снижения ставки ЦБ РФ интерес спекулянтов к рублю заметно сократится, что повысит его корреляцию с нефтью. Соответственно, на ближайшую перспективу отечественная валюта будет ориентироваться на стоимость нефти, которая пока стремится вниз, хотя некоторые технические сигналы допускают отскок.

Основные движения на рынке акций США будут происходить уже в среду, когда начнется двухдневное выступление председателя ФРС Дж.Йеллен с полугодовым отчетом, а затем начнут массово отчитываться американские корпорации.

По оценке аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, индекс ММВБ подрос благодаря ослаблению рубля. Инвесторы настроены скептически, несмотря на заявления представителей Минэнерго РФ, что Россия довольна выполнением условий ноябрьского соглашения ОПЕК+ и готова рассматривать потенциальные его изменения (в сторону увеличения объема сокращения, скорее всего) на предстоящей встрече комитета стран-участников соглашения 24 июля в Москве. И даже новость о том, что представители Ливии и Нигерии также приглашены на встречу (хотя они освобождены от выполнения условий заморозки), что может указывать на вероятность ограничения добычи и у них, не встретила реакции среди участников рынка.

Другая потенциально позитивная новость - Минфин РФ закладывает в бюджет 2018-2020 годов прогноз по выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО - также прошла незамеченной, поскольку в предыдущие годы министерство не сумело получить доходы от ряда госкомпаний в ожидаемом объеме. Так, за 2016 год Минфин планировал 483 млрд рублей поступлений в бюджет по этой статье, а фактические доходы составили 208 млрд рублей.

Основной бенефициар сильного доллара - "префы" "Сургутнефтегаза", поскольку при долларе дороже 61 рубля на конец года компания получит положительную валютную переоценку и сможет выплатить более значительные, чем за 2016 год, дивиденды. Помимо этих бумаг, растут акции металлургов и других нефтяников.

Старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим ожидает, что в краткосрочной перспективе курс рубля будет колебаться в пределах 59,5-61 руб./$1. Сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета и, как следствие, напряженная ситуация с валютной ликвидностью в системе, на фоне постепенного угасания интереса к рублевому carry-trade, не создают благоприятной основы для рубля.

Многие надежды на итоги встречи глав США и России не оправдались. Президент США Д.Трамп фактически отказался от своего предложения по формированию альянса с РФ в сфере интернет-безопасности. На текущей неделе интерес представляет отчет главы ФРС Дж.Йеллен по монетарной политике в Конгрессе, статистика по запасам и добыче нефти в США и ежемесячный обзор ОПЕК нефтяного рынка (выйдет в среду).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+30%), АО "Армада" (MOEX: ARMD) (+13,1%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+11,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+8,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+5,3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (-7,9%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,624 млрд рублей (из них 8,931 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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