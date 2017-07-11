Цены евробондов РФ к вечеру вторника отыграли падение начала дня на фоне стабилизации ситуации в секторе UST

Москва. 11 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к вечеру вторника смогли отыграть падение начала дня благодаря наметившейся стабилизации ситуации как на нефтяных площадках, так и в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); некоторые бумаги остались в небольшом минусе. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 10 июля на 7 базисных пунктов и составила 120,10% от номинала, что соответствует доходности 2,24% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 10 июля всего на 2 базисных пункта - до 100,88% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1,5 пункта и составил 67 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню всего на 4 базисных пункта - до 110,6% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,135% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 107,57% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,08% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта, до 103,6% от номинала (доходность - 4,26% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 14 пунктов, до 106,58% от номинала, что соответствует доходности 3,67% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

"Сегодня в начале дня на рынке российских еврооблигаций наблюдалось умеренное ценовое снижение на фоне как негативной динамики базовых активов, что привело к росту доходности десятилетних US Treasuries в начале дня до 2,39% годовых, так и очередной волны снижения нефтяных цен. Вместе с тем во второй половине дня ситуация как в секторе базовых активов, так и на мировых нефтяных площадках стабилизировалась и котировки в большинстве своем вернулись к уровням закрытия предыдущего дня. Этот разворот на рынках в итоге позитивно сказался и на динамике отечественных евробондов, которые в свою очередь также отыграли утреннее снижение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"В настоящее время мировые долговые рынки находятся в ожидании каких-то новых сигналов со стороны мировых центробанков, в частности, в среду-четверг состоится выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен в Сенате и Палате представителей американского Конгресса. Соответственно, участники рынка ждут новых сигналов с точки зрения дальнейшего монетарного курса американского регулятора. А пока инвесторы взяли небольшую паузу, и каких-то резких движений на мировых долговых рынках нет", - отметил А.Полютов.

Цены на нефть эталонных марок, падавшие в ходе сессии во вторник, вернулись к росту. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 МСК увеличилась на 0,96% - до $47,33 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожала к указанному времени на 0,9% - до $44,80 за баррель. Ранее цены опускались более чем на 1% на новости, что Саудовская Аравия в июне повысила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки, до 10,07 млн б/с вместо положенных 10,058 б/с. Нефтяной рынок ждет данных о добыче и запасах топлива в США. По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,85 млн баррелей. Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 17:30 МСК, а Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, опубликует свой отчет в ночь со вторника на среду.