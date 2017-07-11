Потенциал роста акций близок к исчерпанию - Оргбанк

На фоне продолжения «медвежьего» тренда на рынке нефти индекс РТС с трудом удерживается в районе 1000 п., индекс ММВБ выглядит чуть лучше за счет девальвации рубля, констатирует трейдер Оргбанка Алексей Муркин. С одной стороны, поддержку в некоторых бумагах еще оказывает дивидендный фактор (в том числе и закрытие «шортов» перед отсечкой для тех, кто «еще» и реинвестирование полученных дивидендов, полученных от «уже»), с другой стороны, индексы тянут вниз незакрытые эксдивидендные «гэпы».

Закрытие «шортов», позитивная отчетность, высокие дивиденды привели к фантастическому «взлету» акций Аэрофлота, день за днем обновлявших исторические максимумы. Однако завтра - последний день торговли акций с дивидендами и, возможно, сейчас мы наблюдаем «прерванный» полет (похоже, игроки закрыли «шорты» не в последний момент).

Уверенно отыгрывали утерянные позиции акции АЛРОСы до выхода умеренно негативной отчетности, после чего стабилизировались на уровне 93 рублей.

"На фоне сильной отчетности и ослабления продаж со стороны нерезидентов опять «набирают силу» акции Сбербанка, пожалуй, сейчас самой позитивной компании из «голубых фишек». Уверенно восстанавливаются акции ГМК Норникель, быстро закрыв дивидендный «гэп», не взирая на слабый рынок металлов. На фоне ослабления рубля растут «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти. В целом, похоже, потенциал роста близок к исчерпанию, и возможный негатив на глобальных рынках вкупе с геополитическими рисками перевесит положительную динамику российской макростатистики", - заключает А. Муркин.