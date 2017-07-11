К концу года котировки доллара ожидаются ниже 55 руб. - "Открытие Брокер"

Сегодня ко второй половине дня на валютном рынке Московской биржи американский доллар сильно растёт по отношению к рублю до 60,9 руб. Последний раз соответствующая валютная пара уходила выше текущих уровней в начале января 2017 года, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Отчасти, причиной ослабления рубля выступает дешевеющая нефть: ближние фьючерсы марки Brent снижаются в пределах 1,1% до $46,4 за баррель. Тем не менее, ключевыми факторами локального давления на котировки рубля скорее всего являются изменение баланса спроса/предложения на валютном рынке под влиянием денежных потоков «большого» дивидендного периода и расширение геополитического дисконта в структуре стоимости рублевых активов на фоне увеличения рисков ужесточения антироссийских санкций. В понедельник администрация США публично поддержала ужесточение санкций против России, ранее инициированное Конгрессом.

"Как бы то ни было, вряд ли все перечисленные факторы способны изменить среднесрочный тренд по паре доллар/рубль до конца года, - полагает эксперт. - Так, геополитический дисконт в рублевых активах, как показывает практика, имеет тенденцию к постепенному снижению без новостного потока «разогревающего» данную тему в глазах инвесторов. Не исключено его значительное сокращение уже на горизонте ближайших одного-двух кварталов. Рыночная же волатильность на фоне дивидендных выплат должна в значительной мере сойти на нет уже к началу следующего месяца. В сухом остатке вновь окажутся ставшие привычными за последние месяцы факторы поддержки рубля. Так, рынок нефти во второй половине года с высокой вероятностью станет дефицитным из-за соглашений ОПЕК+ и ускорения мировой экономики во главе с ресурсоёмкими Индией и КНР. Значимую поддержку окажет и приток капитала на фоне привлекательных ставок доходности: после небольшого весеннего спада приток иностранного капитала в рублевые активы продолжился с новой силой и имеет тенденцию к дальнейшему расширению. В июне доля нерезидентов на рынке ОФЗ по данным ЦБ РФ достигла рекордных 1,89 трлн руб. (30,7%) против 1,52 трлн на начало года. Резюмируя все выше сказанное, пока нет оснований для пересмотра базового сценария развития ситуации на валютном рынке: к концу года котировки доллара ожидаются ниже 55 руб.".