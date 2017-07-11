Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 11 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 60,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,31 руб./EUR1, поднявшись на 66 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 62,29 копейки - до 64,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 июля на 43,83 копейки, до 60,74 руб./$1, и поднял курс евро на 42,7 копейки, до 69,2 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль увеличил потери к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне возобновивших снижение цен на нефть, так как участники торгов опасаются роста избыточного предложения "черного золота". Международное энергетическое агентство (МЭА) в обнародованном во вторник докладе прогнозирует существенный рост инвестиций в разработку сланцевых месторождений, в том числе на 53% в США в 2017 году. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,09% - до $46,37 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 1,06% - до $44,15 за баррель.

Заметное давление на курс российской валюты оказывает также решение администрации Белого дома поддержать законопроект о введении против России новых санкций, который еще в середине июня был принят Сенатом США.

"Доллар растет, вплотную приблизившись к 61-рублевой отметке, на фоне резкого увеличения спроса в условиях тонкого рынка. Цены на нефть днем снижаются, так как игроков беспокоит избыток "черного золота", сохраняющийся вопреки усилиям ОПЕК. В этих условиях страны картеля начали задумываться о введении ограничений добычи в Ливии и Нигерии. Теперь инвесторы ожидают статистики по недельным запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Дополнительную поддержку американской валюте оказала риторика представителя ФРС Джона Уильямса, который рассчитывает на очередное повышение ставки до конца года. Прояснить позицию регулятора должны выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса в среду и четверг", - отметил руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Российский рубль, до сегодняшнего дня пытавшийся сохранить равновесие, резко отступает в парах с иностранными валютами во вторник, причиной чего послужила информация о грядущем ужесточении отношений России и США. Этот драйвер только набирает силу, и если американские наблюдатели найдут кажущиеся или действительные следы вмешательств в ход президентских выборов в США, дополнительные санкции против Москвы выльются в своей самый жесткий вариант. От формата, в котором будут введены дополнительные санкции против России, будет зависеть отношение инвесторов к рублю в долгосрочной перспективе, в среднем от года до трех. Больше всего участников рынка пугает вероятность того, что Конгресс США может получить широкие возможности не только для продления санкционных пакетов, но и для инициации новых мер. В какую сторону уведет эта тропинка, пока не скажет никто", - высказала мнение старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Постепенно набирает силу сезон дивидендных выплат. И если в начале дивидендного сезона российские экспортеры, продающие валютную выручку, оказывали поддержку рублю, то теперь этот поток может уравновешиваться обратным переводом средств в валюту нерезидентами", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) снизились во вторник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 9,97%, ставка на семидневный срок понизилась на 5 б.п. - до 9,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 9,23% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на 1 б.п. каждая - до 9,21% и 9,13% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 11 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 540 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,88% годовых.. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 4 июля, банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей при лимите в 550 млрд рублей в среднем по ставке 8,89% годовых.