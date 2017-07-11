Неизбежное падение рубля - "Аналитика Онлайн"

"С российским валютным рынком в последнее время все остается без изменений. И наши прогнозы здесь также остаются прежними. Мы считаем, что у рубля есть все шансы протестировать отметку 62-63 рубля в случае дальнейшего снижения цен на нефть. При этом все большее значение сейчас приобретают внутренние факторы, а не ситуация на внешних рынках. И падение нефтяных цен только может ускорить достижение данный уровней", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.