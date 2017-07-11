HSBC поднял рейтинг акций РФ до "выше рынка" с "на уровне рынка", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на обзор банка.

По мнению аналитиков HSBC, российские бумаги выглядят сейчас "слишком дешево" на фоне падения цен на нефть и риска ужесточения санкций со стороны США. В то же время восстановление цен на нефть может стать триггером роста котировок российских акций с текущих низких ценовых уровней.

Кроме того, эксперты HSBC отмечают, что рынок акций РФ в значительной степени зависит от макроэкономических показателей, и рост ВВП РФ на уровне текущих прогнозов (1,5% в 2017 году и 2% в 2018 году) сможет оказать поддержку российскому фондовому рынку.