Индекс ММВБ получил импульс двигаться к 1940 п. - ВТБ 24

"Азиатские рынки подрастают во вторник, передавая эстафету позитива дальше на Запад, - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. - В Шанхае (как и в Москве) инвесторы охотятся за акциями с хорошими фундаментальными показателями в отсутствии сюрпризов от макроэкономических новостей. Повод для роста акций в понедельник дал июньский индекс цен производителей в Китае (+5.5%), свидетельствующий о благополучие со спросом в Поднебесной империи. Снижение курса иены поддерживает рост акций в Токио. После завершения саммита G20 следующая большая повестка на мировых рынках – это выступление главы ФРС США Йеллен в Конгрессе 12 июля. Но оно, похоже, только заполняет паузу перед большим началом отчетного сезона в США 14 июля. В принципе же вчерашний скромный итог по индексу S&P 500(+0.09%) говорит больше о летнем затишье на главной фондовой площадке, которое оживляет интерес к технологическим компаниям и рост цены на кукурузу. Российские ADR подросли в Нью-Йорке вчера на 0.44% вслед за индексом ММВБ (+0.69%). Хорошее впечатление производит рост акций (Мосбиржа, Норникель, Сбербанк, Русгидро) после дивидендных отсечек. Поддержки ММВБ 1918, 1901. В целом же индекс получил импульс двигаться к 1940, в среду предполагаем позитивное открытие".