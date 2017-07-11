Проблемы банка ЮГРА могут ускорить процесс ослабления рубля - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Тренд на ослабление рубля продолжается. Проблемы банка Югра могут ускорить этот процесс. Нефть так же ожидаемо снижается, что тоже негативно для национальной валюты. Ближайшая цель в 62р. за доллар на таком фоне может быть достигнута до конца месяца. Позитивом для рубля является лишь реакции ЦБ РФ на июньскую инфляцию, очередного снижения ставки можем до конца года не дождаться. Это может ограничить потенциал ослабления рубля, тем не менее, процесс будет продолжаться," - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.