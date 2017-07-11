Рубль падает вопреки росту нефти - FxPro

"Пятничный отчёт по рынку труда в США усилил позитивный настрой и повысил спрос на риски. За счёт того, что снизились опасения вокруг темпов роста крупнейшей мировой экономики, положительный импульс получило сырьё в целом и нефть в частности, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Кроме того, нефти помогают комментарии о намерениях ограничить добычу в Ливии и Нигерии. В результате рублю в понедельник удалось стабилизироваться в диапазоне 60.25-60.50 за доллар, но с утра во вторник ослабление рубля продолжилось. Пара USD/RUB поднималась до 60.90 (+63 копейки), что является максимумом с января. Евро к рублю поднимался до 69.40. Это рост более чем на 70 копеек с утра и является самым высоким уровнем с ноября прошлого года".

Сегодня очень хорошо видно, насколько расходится динамика российской валюты и нефти, считает эксперт. Такое поведение, по мнению А. Купчикевич, в очередной раз подтверждает, что текущая история ослабления рубля очень косвенно связана с нефтью, но может кардинально расходиться в каждый отдельно взятый день. Например, сегодня рынки больше беспокоит, что американские законодатели выступают против сотрудничества Америки и России в сфере кибербезопасности.

"Ещё пару месяцев назад на рынках задавались вопросом о причинах аномальной стойкости рубля на фоне снижения нефти, - напоминает эксперт FxPro. - Сейчас ситуация развернулась на 180 градусов: нефть восстанавливается, а рубль снижается. Если смотреть на более широкие тенденции, то несмотря на ослабление рубля баррель Brent стоит меньше 2900 рублей, в то время как в начале года он стоил 3400, то есть рубль укрепился к нефти на 18%. Импульс ослабления российской валюты способен поднять стоимость барреля до 3000 рублей (63.8 рубля за доллар при нынешних ценах нефти). Полное возвращение к январской цене барреля в рублях означало бы, что за доллар при текущих котировках давали бы около 72 рублей".