Динамика российских акций утром смешанная, ММВБ подогревается ослаблением рубля

Москва. 11 июля. Рост рынка акций РФ на старте торгов вслед за мировыми площадками сменился боковиком при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне забуксовавшей Европы и нефти, поддержку рублевому индексу ММВБ оказывает рост доллара.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1926,35 пункта (+0,03%), индекс РТС упал до 997,08 пункта (-0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар подорожал до 60,89 рубля (+0,66 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5% и +3,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%).

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Россетей" (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%).

Индексы в США накануне выросли благодаря подъему котировок акций технологических компаний. Инвесторы ожидают публикации ряда важных статистических отчетов, включая данные об инфляции и розничных продажах в США, а также ждут выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената, которые состоятся 12 и 13 июля.

Согласно прогнозу FactSet, прибыли компаний из индекса S&P 500 во втором квартале увеличились в среднем на 6,5% в годовом выражении. Для сравнения: в первом квартале 2017 года темпы роста прибылей составили 14%, пишет газета Financial Times.

В Азии во вторник индексы также выросли на акциях технологических компаний, поддержку Японии (+0,5%) оказало ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций экспортеров.

Между тем в Европе рост забуксовал (FTSE просел на 0,3%, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,3%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,02%), прекратила рост нефть, ранее подогретая ожиданиями ограничения производства нефти в Нигерии и Ливии. Рост мирового предложения нефти продолжает тревожить инвесторов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $46,85 за баррель (-0,1% и +0,4% в понедельник), августовская цена WTI - $44,41 за баррель (+0,02% и +0,4% накануне).

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обсудят необходимость приглашения Ливии и Нигерии на координационный комитет ОПЕК+. Решение будет принято в течение двух недель, заявил в понедельник российский министр.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, с начала недели на мировых рынках наблюдается усиление склонности к риску, связанное с ослаблением опасений в отношении перспектив крупнейших экономик после последних статистических данных по Германии и США. Впрочем, пока этих факторов достаточно лишь для поддержания рынков в рамках установившихся в последние несколько недель торговых диапазонов, тогда как перспективы направления выхода из затянувшейся консолидации пока не очевидны. Данное состояние вполне может затянуться до середины следующей недели, когда инвесторы смогут сделать выводы из действий и риторики представителей Банка Японии (19 июля) и ЕЦБ (20 июля) о готовности сделать шаг в направлении нормализации денежно-кредитной политики.

Кроме того, в фокусе внимания также динамика корпоративных прибылей американских и европейских компаний - на текущей неделе стартует сезон отчетности.

Российский фондовый рынок вступил в активную фазу большого дивидендного сезона и сохраняет устойчивость, несмотря на локальные движения, вызванные отсечками по наиболее "весовым" бумагам. Поддержку рынку оказывает как относительно комфортное состояние мировых рынков, стабилизация цен на нефть выше $45 за баррель и плавное ослабление рубля, так и достигнутые после коррекции в I полугодии невысокие стоимостные оценки и привлекательная дивидендная доходность в условиях низких номинальных рублевых ставок. Благодаря этому сочетанию, а также отсутствию риска наступления экс-дивидендных дат по крупным компаниям на этой неделе можно рассчитывать на подъем индекса ММВБ в район 1930-1950 пунктов. В фокусе внимания - реакция нефтяных фьючерсов на данные по запасам в США и отчет ОПЕК, а также предстоящие публикации операционных результатов ("Дикси Групп" (MOEX: DIXY), НЛМК (MOEX: NLMK), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и "М.Видео" (MOEX: MVID) ), способные сформировать локальные торговые идеи в этих бумагах.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, настроения на рынке акций РФ могут измениться. Индекс ММВБ вернулся к значениям, которые предшествовали президентским выборам в США - тогда закладывались какие-то позитивные ожидания, которые пока не оправдываются.

На нефтяном рынке общая ситуация остается негативной. Статистика указывает на то, что июньский экспорт из ОПЕК составил 25,92 млн б/с, что на 1,9 млн б/с больше поставок в июне прошлого года. Между тем с тех пор добыча в США выросла почти на 0,85 млн б/с, в Ливии - на 0,6 млн б/с, да и Нигерия увеличила производство на несколько сот тыс. б/с. Во вторник рынок получит очередной отчет от API по запасам нефти в США. Однако в последнее время рынок в большей степени реагирует на цифры по производству.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что волатильность нефти после резкого взлета на прошлой неделе будет уменьшаться. Можно ожидать консолидацию котировок в зоне $46-48 за баррель Brent. Нисходящая динамика пока замедлилась, но с выходом данных о запасах в США есть шансы на продолжение снижения к нижней границе зоны $42 за баррель.

Драйвером роста по-прежнему выступает американский фондовый рынок, который отыгрывает потери прошлой недели. Азиатские площадки начинают стремительное восстановление. Инвесторы возвращаются к "покупке риска", это заметно по динамике японской иены, которая готова обновить максимумы этого года к доллару.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд считает, что потенциал восстановления нефти ограничивается сигналами о продолжительном сохранении дисбаланса, жестким тоном заявления представителя ФРС Джона Уильямса и угасанием энтузиазма инвесторов в отношении итогов встречи Д.Трампа и В.Путина.

Президент ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямс убежден, что Федрезерв пойдет на третье повышение ставки в этому году и начнет сокращать баланс. Перспективы новой "перезагрузки" отношений России и США ухудшаются - волна оптимизма, вызванная первыми оценками итогов встречи В.Путина и Д.Трампа, уступает место осторожности. Режим прекращения огня в Сирии сохраняется, что позитивно, однако в противовес играет возобновление усилий Украины по вступлению в НАТО к 2020 году, обещание главы альянса Йенса Столтенберга поддержать Киев в борьбе с сепаратистами, а также осознание того, что настоящая "перезагрузка" в отношениях Москвы и Вашингтона столкнется с жестким сопротивлением со стороны противников Д.Трампа и антироссийских сил в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+25,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,5%).

Подешевели бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-15%), "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (-6,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,93 млрд руб. (из них 3,06 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).