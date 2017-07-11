Пока доллар/рубль торгуется выше 59,80, высоки шансы дальнейшего роста американской валюты - TeleTrade

"Что касается технической картины, то пока курс доллар/рубль торгуется выше уровня 59,80 руб., через который проходит основной уровень поддержки растущего тренда, высоки шансы дальнейшего роста американской валюты. В случае пробоя отметки 60,40 руб. следующими целями повышения станут уровни 61,40 и 61,90-62 руб. Для пары евро/рубль ближайшим и серьезным сопротивлением является уровень 69 руб., от которого возможны откаты вниз вплоть до 67,80-68 руб. Но если тренд ускорения, который начался во второй половине июня, сохранится, то возможен переход евро в более высокий диапазон торгов, который соответствует зоне 70,50-71,70 руб." – полагает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.