Минфин может выбрать защитную стратегию для первичных аукционов в среду - Росбанк

"Российский долговой рынок начал неделю на умеренно-позитивной ноте, как в рублевом, так и валютном сегментах. По итогам торгов в понедельник доходность ОФЗ снизилась на -3/-6 бп, слабо корректируясь после интенсивного движения на прошлой неделе. На рынке еврооблигаций российские суверенные долларовые выпуски укрепились на фоне стабилизации на рынке UST и сырьевых площадках, а также нейтральных итогов саммита G20, на котором не затрагивалась тема антироссийских санкций. По итогам дня снижение доходностей на кривой евробондов РФ составило от -5 бп до -10 бп. Учитывая лишь попытки рынка ОФЗ стабилизироваться, Минфин может выбрать защитную стратегию для первичных аукционов завтра. Мы ожидаем объявления среднесрочной ОФЗ-ПД 26222 (7 лет) вместе с краткосрочной ОФЗ-ПК 29012 (2.3 года), по аналогии с первым аукционом после провала ОФЗ в середине июня (21 июня)", - отмечают специалисты Росбанка.