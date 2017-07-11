11 июля 2017 года 10:25
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов из-за падения интереса к carry trade
Москва. 11 июля. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль снижается к бивалютной корзине в связи с падением интереса участников торгов к операциям carry trade, а также на фоне относительной стабилизации на рынке нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,27-60,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,38 руб./$1 (+15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,8 руб./EUR1 (+15,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 15,2 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 64,17 рубля.
Доллар при этом оказался на 7,86 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,63 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро из-за снижения интереса участников торгов к операциям к carry trade. Цены на нефть, хоть и демонстрируют умеренное повышение, в целом находятся в довольно узком диапазоне. Трейдеры ждут возможного разрешения вопроса ограничения производства нефти в Нигерии и Ливии, так как рост мирового предложения "черного золота" продолжает тревожить рынок. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК поднялась на 0,58% - до $47,15 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,68% - до $44,76 за баррель.
Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.
Опубликовано: /Финмаркет/
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