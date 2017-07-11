При улучшении конъюнктуры рассчитываем на восстановление нефти к 49 долларам/баррель - Промсвязьбанк

"Единой динамики торгов нефтью вчера не сложилось, в итоге нефть закрылась практически на уровне открытия – 46,88 долл./баррель, а утром пытается вяло отскакивать без сильных поддерживающих новостей. Сегодня в фокусе будут предварительные статданные по запасам от API, завтра – от Минэнерго США. Также в фокусе находится ежемесячный отчет ОПЕК, который выйдет завтра, и МЭА – выйдет в четверг. При улучшении конъюнктуры мы рассчитываем на восстановление нефти к 49 долларам/баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.