На рынок нефти снова вернулись опасения, что страны ОПЕК не смогут восстановить баланс спроса и предложения - AMarkets

"Цены на нефть продолжают снижение, используя в качестве топлива для коррекционной динамики фундаментальные отчеты прошлой недели, а также медвежьи прогнозы инвестиционных банков, полностью разуверившихся в способности черного золота вернуться к ценовым уровням начала 2017 года, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Участники рынка продолжают продавать нефть на сообщениях о возможном выходе РФ из международного соглашения по сокращению добычи нефти. Не добавляет оптимизма и последний отчет ОПЕК, согласно которому производство углеводородов в рамках ближневосточного содружества в прошлом месяце выросли на 280 тыс. баррелей, снова перевалив за 32,5М баррелей. Еще большее давление на нефть оказали данные от Администрации энергетической информации, согласно которым добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, выросла до 9,338 млн. баррелей в сутки с 9,250 млн. неделей ранее. В годовом выражении подъем составил 0,91 млн. б/с или 10,8%. Таким образом, американские производители достигли уровня добычи, наблюдаемого до тропического шторма в Мексиканском заливе. В завершение прошлой недели дополнительный сигнал на продажу был получен и от данных Baker Hughes, отразивших рост активных буровых установок на 7 единиц до 763. Другими словами, на рынок нефти снова вернулись опасения, что ОПЕК не смогут восстановить баланс спроса и предложения на фоне дальнейшего роста добычи в США. Учитывая сказанное, самое время присоединяться к нисходящему тренду".