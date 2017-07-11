Ситуация на рынке нефти пока что не является источником оптимизма для инвесторов - КИТ Финанс Брокер

"Ситуация на рынке нефти пока что не является источником оптимизма для инвесторов. Стоимость нефти марки Brent оценивается ниже $47 за баррель, вполне вероятен прокол уровня $45 на текущей неделе. Рынок слабый, а "нефтяной пакт" проявляет все большую неэффективность. На этом фоне активизируется ОПЕК+. На июльское заседание комитета по выполнению требований сделки, который состоится 24 июля в Санкт-Петербурге, приглашены представители Нигерии и Ливии - стран, добыча в которых выросла с начала года в сумме на 0,5 млн б/с. Раньше никогда представители других стран не приглашались на заседания комиссии. Тогда же, 24 июля, может быть рассмотрен механизм плавного выхода из соглашения. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.