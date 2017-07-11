11 июля 2017 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций подрастет вслед за мировыми индексами
По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1925,74 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1006,14 пункта (+1,1%). Внешний фон во вторник утром аналитики оценивают как умеренно-позитивный и ждут от фондовых индексов попыток дальнейшего роста.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47 за баррель, получая поддержку от прогнозов дальнейшего сокращения запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного в "плюсе". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1926 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую свой отсчет с середины июня".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский фондовый рынок вступил в активную фазу большого дивидендного сезона, и сохраняет устойчивость, несмотря на локальные движения, вызванные отсечками по наиболее "весовым" бумагам. Поддержку рынку оказывают как относительно комфортное состояние мировых рынков, стабилизация цен на нефть выше 45 долларов/баррель и плавное ослабление курса рубля, так и достигнутые после коррекции в 1-м полугодии невысокие стоимостные оценки и привлекательная дивидендная доходность в условиях низких номинальных рублевых ставок. Благодаря этому сочетанию, а также отсутствию риска наступления экс-дивидендных дат по крупным компаниям на этой неделе мы рассчитываем на подъем индекса ММВБ в район 1930-1950 пунктов. В фокусе внимания будет реакция нефтяных фьючерсов на данные по запасам в США и отчет ОПЕК".
Инвестиционная палата (Александр Волынский): "На открытии торгов во вторник возможны попытки сдержанного повышения котировок. Мы по-прежнему склонны позитивно смотреть на перспективы отечественного фондового рынка. Локальные коррекции рекомендуем выкупать в ожидании будущего роста “голубых фишек” в пределах 10-20% в течение 2017 года. Оптимальный момент для покупок представится, если индекс ММВБ вернется ниже 1900 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон к открытию торгов остается умеренно благоприятным, но оснований для устойчивого роста на рынке акций пока недостаточно. По данным технического анализа, индикаторы направленного движения указывают на ослабление нисходящего тренда по индексу РТС, но пока не позволяют диагностировать его отмену. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации немногим выше отметки 60 по паре доллар-рубль".
Опубликовано: /Финмаркет/
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