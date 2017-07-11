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11 июля 2017 года 09:58

Фондовая сессия откроется нейтрально - ИК "Атон"

Специалисты ИК "Атон" считают, что во вторник российский фондовый рынок начнет торговую сессию нейтрально.

Опубликовано: /Атон/
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