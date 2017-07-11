Лёгкий рост котировок нефти обещает стабильный рубль - "Открытие Брокер"

"Рубль провёл понедельник в небольшой волатильности, двигаясь вслед за нефтью. В целом можно говорить, что курс национальной валюты стабилизировался после того, как была проведена корректировка по факту изменения ставок ЦБ РФ и ФРС. Впрочем, впереди существуют риски по другим валютам фондирования. Банк Англии и Банк Канады приближаются к моменту, когда они могут изменить ставки. Соответственно, это тоже может отразиться на российской валюте. В середине недели председатель ФРС Джанет Йеллен выступит перед американскими законодателями с полугодовым отчётом и может вновь показать "ястребиный" настрой. К вечеру понедельника рубль торговался по 60,25 за доллар. Существенной статистики во вторник нет. Однако вечером (в 20:20 мск) ожидается выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. В остальном можно ожидать сохранения низкой активности на рынках. Лёгкий рост котировок нефти обещает стабильный рубль", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.