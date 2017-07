На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 11 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также нейтральных итогов первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге, полагают эксперты.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в понедельник благодаря подъему котировок акций технологических компаний. Dow Jones Industrial Average завершил торги слабым снижением: падение стоимости акций Wal-Mart Stores Inc., составившее почти 3%, нивелировало повышение цен бумаг таких компаний, как Visa Inc. и Nike Inc. Внимание инвесторов на этой неделе направлено на ряд важных статистических отчетов, включая данные об инфляции и розничных продажах в США. Кроме того, трейдеры ждут выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената, которые состоятся, соответственно, 12 и 13 июля.

Котировки акций технологических компаний в Азии растут во вторник, поддерживая фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,52%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, тайваньский Taiex - 1,2%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%. Поддержку японскому рынку во вторник также оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций экспортеров.

В свою очередь нефть умеренно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и Ливии. Рост мирового предложения нефти продолжает тревожить инвесторов. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК поднялась на 0,6% - до $47,16 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,65% - до $44,69 за баррель. В понедельник Brent поднялась на 0,44%, до $46,88 за баррель, WTI - на 0,4%, до $44,40 за баррель.

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка. Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обсудят необходимость приглашения Ливии и Нигерии на координационный комитет ОПЕК+. Решение будет принято в течение двух недель, заявил в понедельник российский министр.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 18,956 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,78 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июля вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (8-10 июля) 0,09%, поднявшись до 516,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,8%), "ПКТ-02" (+0,33%) и "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,3%), а в лидерах снижения - "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,87%), "Бинбанк БО-05" (-0,4%) и "Роснефть-05" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") планирует 12-17 июля провести book building биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 15,56-15,83% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 19 июля. Бонды БО-01 на 1,5 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) допустила к торгам в мае 2013 года. В мае 2017 года биржа утвердила изменения по данному выпуску.

Бинбанк (MOEX: MDMB) утвердил параметры биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Бумаги планируется разместить до 17 августа. Срок погашения бумаг - 21 июля 2018 года. В предыдущий раз Бинбанк 3 июля разместил облигации серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 11,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов. Дата погашения бумаг - 3 июля 2018 года. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов.

Совет директоров "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 364 дней. Первую программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей "Московская биржа" зарегистрировала в марте 2015 года. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет.