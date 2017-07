Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average завершил торги слабым снижением. Фондовые индексы АТР растут во вторник. Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в понедельник благодаря подъему котировок акций технологических компаний.

Dow Jones Industrial Average завершил торги слабым снижением: падение стоимости акций Wal-Mart Stores Inc., составившее почти 3%, нивелировало повышение цен бумаг таких компаний, как Visa Inc. (+1,25%) и Nike Inc. (+1,3%).

Стоимость акций Apple Inc. увеличилась к закрытию сессии на 0,6%, Amazon.com Inc. - на 1,8%, eBay Inc. - на 2,4%, Facebook Inc. - на 1,4%.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на ряд важных статистических отчетов, включая данные об инфляции и розничных продажах в США.

Кроме того, трейдеры ждут выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и в банковском комитете Сената, которые состоятся, соответственно, 12 и 13 июля.

"Сигналы Центробанков останутся в фокусе внимания инвесторов на этой неделе, - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам. - Неожиданно "ястребиный" настрой, который показали некоторые из мировых ЦБ за последние недели, привел к росту доходностей гособлигаций и оказал давление на аппетит к риску". "Это ограничило ралли на фондовом рынке, и подобная тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы", - говорит эксперт.

Трейдеры также сфокусированы на начинающемся сезоне корпоративной отчетности. В пятницу JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo обнародуют финансовые показатели за минувший квартал, акции банков подешевели по итогам торгов в понедельник соответственно на 0,7%, 0,4% и 0,3%.

Внимание рынка сфокусировано на отчетности компаний финсектора, результаты которых являются показателем ситуации в экономике, отмечает старший портфельный управляющий Fort Pitt Capital Group Ким Кофи Форрест.

Согласно прогнозу FactSet, прибыли компаний индекса S&P 500 во втором квартале увеличились в среднем на 6,5% в годовом выражении. Для сравнения: в первом квартале 2017 года темпы роста прибылей составили 14%, пишет газета Financial Times.

Тем временем, аналитики Goldman Sachs полагают, что "отчетности компаний могут оказаться лучше прогнозов" благодаря хорошим темпам экономического роста и позитивным сюрпризам в плане статданных.

Стоимость бумаг Abercrombie & Fitch рухнула в понедельник на 21% после того, как ритейлер заявил о прекращении переговоров с потенциальными покупателями. Компания сообщала в мае, что начала переговоры с несколькими сторонами.

"После тщательного изучения всех факторов с помощью нашего финансового советника совет директоров Abercrombie & Fitch решил, что наилучшим способом увеличения стоимости компании для наших акционеров будет тщательное выполнение нашего бизнес-плана", - заявил исполнительный председатель совета директоров Артур Мартинез.

Акции других сетей магазинов одежды - Macy's Inc. и Gap Inc. - снизились в цене соответственно на 7,1% и 6,3%.

Бумаги HP Inc. подорожали на 3% вслед за улучшением оценки бумаг аналитиками Mizuho Securities до "покупать" с "нейтрально" и повышением прогнозной цены акций.

Стоимость акций Tesla Inc. выросла на 0,9% на информации о начале выпуска Model 3 - дебютного массового электромобиля компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился менее чем на 0,1% - до 21408,52 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 0,1%, составив 2427,43.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,4% - до 6176,39 пункта.

Котировки акций технологических компаний в Азии растут во вторник, поддерживая фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, тайваньский Taiex - 1,2%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank подорожали в ходе торгов на 1,7%, Line Corp., владельца популярного в стране сервиса обмена сообщениями для смартфонов, - на 1,2%.

Стоимость бумаг китайского интернет-гиганта Tencent подскочила на торгах в Гонконге на 1,8%.

Котировки акций тайваньских поставщиков американской Apple Inc. - Largan Precision, Hon Hai Precision и Taiwan Semiconductor - выросли соответственно на 4,4%, 2,2% и 2,4%.

Инвесторы вновь включают акции технологических компаний в свои портфели после недавнего отката цен бумаг этого сектора, отмечает аналитик Kim Eng Securities Вильям Чонг.

"Тем не менее, им стоит соблюдать осторожность и покупать бумаги технологических компаний очень выборочно", - говорит эксперт.

Поддержку японскому рынку во вторник также оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций экспортеров.

Бумаги Hitachi подорожали на 1,2%, производителя строительного оборудования Komatsu - на 1,1%.

Котировки акций китайских банков растут вслед за улучшением аналитиками Morgan Stanley прогнозных цен бумаг ряда представителей этого сектора, включая ICBC и China Construction Bank.

Эксперты Morgan Stanley отметили тенденцию к улучшению качества активов банков и перспективы повышения маржи прибыли.

Стоимость бумаг ICBC в Гонконге выросла в цене на 2,3%, China Construction Bank - на 3,5%, Bank of China - на 1,7%.

Статданные из Австралии, опубликованные во вторник, указали на первое с января текущего года увеличение числа одобренных ипотечных кредитов в стране. Этот показатель вырос в мае на 1% по сравнению с апрелем, сообщило Австралийское статистическое управление.

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и Ливии.

Рост мирового предложения нефти продолжает тревожить инвесторов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК поднялась на 20 центов (0,43%) - до $47,08 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,18 (0,41%) - до $44,58 за баррель.

В понедельник Brent поднялась на $0,17 (0,44%), до $46,88 за баррель, WTI - также на $0,17 (0,4%), до $44,40 за баррель.

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обсудят необходимость приглашения Ливии и Нигерии на координационный комитет ОПЕК+. Решение будет принято в течение двух недель, заявил в понедельник российский министр.