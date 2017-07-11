"Успехи" Brent не внушают доверия - eToro

"Неоднозначное поведение нефти сигнализирует о том, что сейчас на рынке сформировалось два противодействующих фактора, между которыми и разрываются "быки" и "медведи". Пока лидируют пресловутые страхи по поводу излишнего энтузиазма сланцевой индустрии США, подпитываемые показателями добычи, которая выросла почти на 11% в годовом выражении, приблизившись к 10-месячным максимумам. К тому же число буровых за год выросло с 351 до 763 единиц. По другую сторону "баррикад" надежды на то, что окрыленные отсутствием обязательств в рамках пакта ОПЕК Ливия и Нигерия прислушаются к своим коллегам по картелю и умерят "пыл", чтобы не подрывать усилия других экспортеров и не препятствовать процессу восстановления баланса на рынке. Вопрос присоединения Ливии и Нигерии к сделке будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ в Санкт-Петербурге 24 июля. Обе страны, которые за последнее время внушительно нарастили добычу, загрузив свои производственные мощности, вполне могут дать свое согласие на эту инициативу. По крайней мере, пообещать умерить свои "аппетиты". В данной ситуации рынку этого будет достаточно, но только до появления первых отчетов, которые укажут, что видимых сокращений не фиксируется. В краткосрочной перспективе рынок продолжит следить за развитием этой темы, и особенно интересной будет реакция двух "виновников", которые приглашены на совещание. Также игроки не упустят из внимания свежий отчет Американского института нефти по запасам углеводородов – сокращение объемов способно оказать активу умеренную поддержку. В противном случае продажи могут снова приобрести масштабный характер", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.