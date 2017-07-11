Рассчитываем на подъем индекса ММВБ в район 1930-1950 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок вступил в активную фазу большого дивидендного сезона, и сохраняет устойчивость, несмотря на локальные движения, вызванные отсечками по наиболее "весовым" бумагам. Поддержку рынку оказывают как относительно комфортное состояние мировых рынков, стабилизация цен на нефть выше 45 долларов/баррель и плавное ослабление курса рубля, так и достигнутые после коррекции в 1-м полугодии невысокие стоимостные оценки и привлекательная дивидендная доходность в условиях низких номинальных рублевых ставок. Благодаря этому сочетанию, а также отсутствию риска наступления экс-дивидендных дат по крупным компаниям на этой неделе мы рассчитываем на подъем индекса ММВБ в район 1930-1950 пунктов. В фокусе внимания будет реакция нефтяных фьючерсов на данные по запасам в США и отчет ОПЕК", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.