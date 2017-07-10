Рубль слегка укрепляется к доллару и евро благодаря повышению цен на нефть

Москва. 10 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник, рубль немного растет к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть.

Курс доллара США составил 60,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,67 руб./EUR1, опустившись на 17,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 11,6 копейки - до 64,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне нефти, цены на которую перешли к росту после того, как значительную часть дня демонстрировали негативную динамику. Инвесторы оценивают вероятность включения Ливии и Нигерии в соглашение об ограничении добычи, а также потенциальную эффективность такого шага. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,71% - до $47,04 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,7% - до $44,66 за баррель. Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил в понедельник, что министры нефти Ливии и Нигерии приглашены на заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться выполнение соглашения об ограничении добычи нефти. При этом их приезд находится под вопросом.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что торги в понедельник проходили в спокойном режиме, причем рубль следовал за нефтью. "Торги проходили без особых колебаний, и рубль в понедельник выглядит более уверенно, чем в предыдущие дня, как, впрочем, и другие высокодоходные валюты. Давление на рубль в понедельник было не столь значительным, как в предыдущие дни, что обусловило его не очень большой диапазон: пара "доллар-рубль" торговалась между 60,2-60,5 руб./$1. Цены на нефть после довольно волатильного начала дня не демонстрировали особой динамики, вернувшись к небольшому росту вечером",- подчеркивает А.Панасенко.

"В понедельник пара "доллар-рубль" поднималась на внутреннем рынке выше 60,5 руб./$1, однако повторить биржевые максимумы пятницы (60,6 руб./$1) валюте в рабочее время так и не удалось. Большую часть дня отечественная валюта находилась под давлением падающих нефтяных котировок и укрепления доллара на мировых площадках. Однако ближе к окончанию рабочего дня котировки марки Brent вернулись на уровень выше $47 за баррель, что скорректировало доллар на внутреннем рынке ниже утреннего открытия", - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжает топтаться на месте в начале недели, при этом потенциал удорожания доллара сохраняется в силе с целью движения в область сопротивлений 60,8-61,2 руб./$1. Евро также сохраняет шансы на продолжение роста к 69,35-69,5 руб./EUR1", - не исключает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 июля на 7,78 копейки, до 60,3 руб./$1, и опустил курс евро на 17,33 копейки, до 68,77 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 1,3 копейки по отношению к пятнице и составил 60,3512 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 6,37 копейки по отношению к 7 июля и составил 60,3644 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 440,685 млн, из которых $1 млрд 101,368 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 339,317 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 13,24 копейки к пятнице - до 68,7778 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 14,73 копейки по отношению к 7 июля и составил 68,7988 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR352,332 млн, из которых EUR151,106 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR201,226 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 9,17%, ставка на семидневный срок понизилась на 1 б.п. - до 9,23% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем - 9,26%, 9,22% и 9,14% годовых соответственно.

"Перспектива рынка на текущей неделе выглядит слабой. Давление со стороны валютного рынка растет, при этом в среду стартует период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ РФ, который снизит объем ликвидности, особенно в банках первого круга", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Во вторник банки будут завершать очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ РФ, однако усиления спроса на рублевую ликвидность можно не ожидать. Объем остатков ликвидности кредитных организаций на корсчетах в ЦБ к началу недели превышал более чем комфортный уровень в 2,3 трлн рублей, чего должно с избытком хватить для усреднения резервов. В этих условиях нельзя исключать увеличения лимита ЦБ РФ на очередном депозитном аукционе (неделей ранее регулятор не смог изъять в полном объеме 550 млрд рублей)", - не исключает Ю.Кравченко.