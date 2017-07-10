Рынок акций начал неделю с роста выше 1000п по РТС на внешнем позитиве, раллировали энергетики

Москва. 10 июля. Рынок акций начал неделю с роста выше 1000 пунктов по индексу РТС на фоне роста мировых фондовых площадок и подорожавшей нефти, раллировали бумаги энергетических компаний на новостях о дивидендах; сдерживающим для покупателей фактором выступили неоднозначные итоги встречи президентов РФ и США на саммите G20.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1925,74 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1006,14 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 60,29 рубля (-0,06 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%, до 217,5 рубля - новый максимум), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Мосбиржи" (+2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+8,4% и +3,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%).

Рост акций госкомпаний подогрели заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что ведомство предлагает сохранить уровень 50% от прибыли в качестве ориентира по размеру дивидендных выплат госкомпаний за 2017 год, хотя и допускает отклонения от этой нормы.

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%) и упали из-за отсечки дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") бумаги "Мегафона" (MOEX: MFON) (-3,7%) и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,7%).

Президент США Дональд Трамп назвал результат встречи с президентом РФ Владимиром Путиным позитивным, поскольку перемирие в Сирии соблюдается. Однако, по его словам, до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине США не снимут санкции с России.

В понедельник выросли индексы в Азии на статистике из США и Китая. Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс. при прогнозах роста на 174 тыс. Потребительская инфляция в Китае в июне стабилизировалась на уровне 1,5%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка (прогноз - 1,6%). Цены производителей выросли на 5,5%, как и в мае, темпы их повышения совпали с консенсус-прогнозом.

Следом растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,5%), Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть к вечеру возобновила рост после локальной коррекции вниз, давление на котировки оказывает статистика о росте числа буровых в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $47,04 за баррель (+0,7% и -2,9% в пятницу), августовская цена WTI - $44,55 за баррель (+0,7% и -2,8% в пятницу).

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на 7 единиц, до 763 штук. Некоторые аналитики и участники рынка рассчитывали на снижение этого показателя.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, на котировки нефти продолжает оказывать давление рост добычи в Ливии и Нигерии. В пятницу министр нефти Кувейта заявил, что обе страны вскоре могут присоединиться к скоординированным ограничениям добычи. Некоторые участники соглашения отметили, что рассмотрят возможность увеличения масштаба сокращения добычи в рамках продленных договоренностей: обсуждение этого вопроса может состояться на встрече 24 июля.

Оптимизм, вызванный публикацией статданных по занятости в США, в понедельник сохраняется, хотя различия во взглядах между лидерами ведущих держав, проявившиеся в ходе саммита G20 в минувшие выходные, едва ли благоприятны для рынков.

На текущей неделе состоится конференция лидеров европейской финансовой сферы в Хорватии, доклад главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США, саммит ЕС-Украина в среду и четверг, а также данные из США в пятницу (индекс потребительских цен, оборот розничной торговли и промышленное производство).

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, помимо возобновления роста добычи в США (+88 тыс. б/с за неделею после снижения на 100 тыс. б/с неделей ранее), инвесторов разочаровало и очередное увеличение числа активных буровых вышек. Статистика указывает, что даже при ценах $45-47 за баррель Brent Штаты готовы наращивать добычу и, соответственно, для достижения баланса на рынке необходимы более серьезные шаги со стороны ОПЕК.

Тем не менее, российский рынок акций возобновил рост во главе с бумагами электроэнергетики и финансового сектора. Заметных корпоративных новостей в понедельник не было. На неделе стартует сезон квартальных отчетностей, который откроют металлургические компании. Поэтому многие компании сектора ("Северсталь", НЛМК (MOEX: NLMK), ММК) в преддверии отчетов показывали динамику сильнее рынка.

По оценке руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, геополитический фон остается благоприятным - новости из мира политики способствуют повышению привлекательности российских активов. Так, встреча В.Путина и Д.Трампа на полях саммита G20 не привела к немедленному прорыву, но дала основания говорить о стремлении партнеров к поиску компромиссов.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, данные об увеличении числа буровых в США в очередной раз подтверждают живучесть сланцевиков и ставят под вопрос сроки приведения рынка к балансу с учетом текущих договоренностей ОПЕК+.

В этой связи достаточно примечательно выглядят попытки привлечь Ливию и Нигерию к действующему соглашению по ограничению добычи. Действительно, любой даже самый незначительный вклад в общую историю может стать подспорьем для возвращения оптимизма на рынок. Пока же минорные настроения продолжат преобладать. На неделе фокус на отчеты ОПЕК (12 июля) и МЭА (13 июля), краткосрочно коридор для Brent - $46-47,5 за баррель.

По оценке директора аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, рынок акций вырос в ожидании доклада МЭА по рынку нефти, старта сезона отчетностей на мировых площадках, а также на фоне охоты за дивидендами и капризов погоды перед речью главы ФРС США. Выросли акции секторов электроэнергетики, транспорта и банков на ожиданиях дивидендов.

Как отмечает эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский, восстановления баланса спроса и предложения в нефти при текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Спрос не демонстрирует заметного роста, а предложение увеличивается, причем как со стороны сланцевых компаний США, так и ОПЕК, которая заявляет о высокой дисциплине только на словах.

Единственный момент, который может вернуть веру рынка в восстановление цен на данном этапе, заключается в ситуации с Ливией и Нигерией, которым на заседании комитета по мониторингу 24 июля будет предложено присоединиться к соглашению об ограничении добычи.

Тем временем иностранные инвесторы с оглядкой на нефть и санкции все быстрее бегут из российских активов, включая рубль. Ставки на падение рубля превысили ставки на его рост уже вторую неделю подряд. Также падает спрос на ОФЗ в рамках проводимых Минфином аукционов. Сохраняющаяся угроза ужесточения санкций, по всей видимости, продолжит выталкивать нерезидентов с российского рынка, что сулит рублю новые потери.

В этом контексте недавняя встреча В.Путина и Д.Трампа ничего не поменяет. Несмотря на то, что обе стороны оценили итоги переговоров как благоприятные и конструктивные, значимых прорывов и изменений в отношениях двух держав не произошло. Умеренно поддерживает рубль в краткосрочной перспективе разве что договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Но этого недостаточно, чтобы вернуть былую веру в дружбу Москвы и Вашингтона, особенно учитывая позицию сенаторов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+39,1%), ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (+38,7%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+19,7%), "Медиахолдинга" (+10,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,9%), "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (+4,8% и +4,8% "префы"), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,4%).

Подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-14,3%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-9,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,98 млрд руб. (из них 9,811 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).