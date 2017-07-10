Окончание периода усреднения обязательных резервов в ЦБ не окажет давления на ликвидную позицию банков - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник пара доллар/рубль поднималась на внутреннем рынке выше 60,5 руб., однако повторить биржевые максимумы пятницы (60,6 руб.) валюте в рабочее время так и не удалось. Большую часть дня отечественная валюта находилась под давлением падающих нефтяных котировок и укрепления доллара на мировых площадках. Однако ближе к окончанию рабочего дня котировки марки Brent вернулись на уровень выше 47 долл. за баррель, что скорректировало доллар на внутреннем рынке ниже утреннего открытия. Во вторник банки будут завершать очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, однако усиления спроса на рублевую ликвидность можно не ожидать. Объем остатков ликвидности кредитных организаций на корсчетах в ЦБ к началу недели превышал более чем комфортный уровень в 2,3 трлн руб., чего должно с избытком хватить для усреднения резервов. При наличии внушительного запаса ликвидности межбанковская ставка Ruonia опустилась ниже уровня ключевой ставки регулятора, а спрос банков на ликвидность от Федерального казначейства сократился в понедельник в несколько раз (из совокупного лимита на 600 млрд руб. банки привлекли через аукционы РЕПО лишь 95 млрд руб., хотя еще в пятницу совокупный спрос на аукционах Росказначейства достигал почти 400 млрд руб.). В этих условиях нельзя исключать увеличения лимита ЦБ на очередном депозитном аукционе (неделей ранее регулятор не смог изъять в полном объеме 550 млрд руб.)", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.