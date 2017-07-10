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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Окончание периода усреднения обязательных резервов в ЦБ не окажет давления на ликвидную позицию банков - ИК "Велес Капитал"
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10 июля 2017 года 18:43
Окончание периода усреднения обязательных резервов в ЦБ не окажет давления на ликвидную позицию банков - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник пара доллар/рубль поднималась на внутреннем рынке выше 60,5 руб., однако повторить биржевые максимумы пятницы (60,6 руб.) валюте в рабочее время так и не удалось. Большую часть дня отечественная валюта находилась под давлением падающих нефтяных котировок и укрепления доллара на мировых площадках. Однако ближе к окончанию рабочего дня котировки марки Brent вернулись на уровень выше 47 долл. за баррель, что скорректировало доллар на внутреннем рынке ниже утреннего открытия. Во вторник банки будут завершать очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, однако усиления спроса на рублевую ликвидность можно не ожидать. Объем остатков ликвидности кредитных организаций на корсчетах в ЦБ к началу недели превышал более чем комфортный уровень в 2,3 трлн руб., чего должно с избытком хватить для усреднения резервов. При наличии внушительного запаса ликвидности межбанковская ставка Ruonia опустилась ниже уровня ключевой ставки регулятора, а спрос банков на ликвидность от Федерального казначейства сократился в понедельник в несколько раз (из совокупного лимита на 600 млрд руб. банки привлекли через аукционы РЕПО лишь 95 млрд руб., хотя еще в пятницу совокупный спрос на аукционах Росказначейства достигал почти 400 млрд руб.). В этих условиях нельзя исключать увеличения лимита ЦБ на очередном депозитном аукционе (неделей ранее регулятор не смог изъять в полном объеме 550 млрд руб.)", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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10 июля 2017 года 19:30
Москва. 10 июля. Рынок акций начал неделю с роста выше 1000 пунктов по индексу РТС на фоне роста мировых фондовых площадок и подорожавшей нефти, раллировали бумаги энергетических компаний на новостях о дивидендах; сдерживающим для покупателей фактором выступили неоднозначные итоги встречи президентов РФ и США на саммите G20. читать дальше
.10 июля 2017 года 19:30
Москва. 10 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник, рубль немного растет к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть. читать дальше
.10 июля 2017 года 18:43
Цены евробондов РФ в понедельник растут в рамках коррекции вслед за восстановившимся спросом на бумаги EM
Москва. 10 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно растут в рамках коррекции после падения прошлой недели на фоне наметившегося спроса мировых инвесторов на подешевевшие долговые бумаги emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка повышаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 июля 2017 года 17:28
Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"
В пятничном отчете ФРС о монетарной политике за первое полугодие отмечается активный и относительно стабильный приток долевого и долгового капитала на развивающиеся рынки. К тому же разница между доходностью облигаций развивающихся стран и бондов США (индекс EMBI+) сузилась до минимумов конца... читать дальше
.10 июля 2017 года 16:43
Американская валюта продолжает привлекать покупателей после подъема в пятницу. Данные по рынку труда вышли неоднозначными, но игроки решили сфокусироваться на позитивных сторонах отчета и проигнорировали слабые показатели роста зарплат, отчасти сославшись на убеждение Федрезерва во «временном... читать дальше
.10 июля 2017 года 15:45
Москва. 10 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возобновившей падение нефти. читать дальше
.10 июля 2017 года 15:31
Мы ожидаем консолидации индекса ММВБ во второй половине дня у отметки 1925 пунктов - Dukascopy Bank SA
"Новую торговую неделю российские индексы акций начали с роста на фоне стабилизации нефтяных контактов и умеренных покупок акций азиатских компаний, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, поднявшись до отметки... читать дальше
.10 июля 2017 года 15:07
Российский рублёвый индекс ММВБ может от текущих отметок запросто начать корректироваться - ИК "Финам"
После нейтрального старта новой торговой недели, российские биржевые индексы в первые часы торгов понедельника сумели показать рост в пределах 1%, но ближе к обеду их завоевания были полностью растеряны, комментирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К 14:00 российский рублёвый индекс ММВБ и... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:29
Серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота - Julius Baer
"Вслед за падением на рынке золота две недели назад еще одно произошло на рынке серебра в прошлую пятницу, - отмечет аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - Утром практически за минуту цены снизились почти на 5% в то время как фьючерсы на серебро на COMEX показали резкий... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:06
"Нефтяные цены продолжают "смотреть вниз". Данные об увеличении числа буровых в США по итогам недели (+7 ед.) в очередной раз подтверждают "живучесть" сланцевиков и ставят под вопрос сроки приведения рынка к балансу с учетом текущих договоренностей ОПЕК+. В этой связи достаточно примечательно... читать дальше
.10 июля 2017 года 13:49
"Рубль сохраняет уязвимость на фоне отсутствия позитива на нефтяном рынке, слабого интереса к ЕМ валютам в целом, а также локальных историй, связанных с дивидендными выплатами. Отсутствие заметных факторов поддержки в этой связи готовят рубль к новым испытаниям. Полагаем, что на горизонте текущей... читать дальше
.10 июля 2017 года 13:31
Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,80-60,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль после пятничного снижения стабилизировался в районе отметки 60,30 руб./доллар. Негативное влияние на курс российской валюты оказывают динамика нефтяных котировок и увеличение доходности американских госбумаг. Однако геополитический фон остается благоприятным. Нефть дешевеет в условиях роста... читать дальше
.10 июля 2017 года 13:14
Скорее всего, колебания нефти в диапазоне 42-52 доллара за баррель продолжатся до конца лета - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть продолжают чувствовать себя не очень уверенно, даже несмотря на то, что руководители ОПЕК "сигналят" о намерении провести беседы с представителями Ливии и Нигерии об их роли в процессе стабилизации спроса и предложения. В целом для рынка сейчас будет самым главным, просто понять... читать дальше
.10 июля 2017 года 12:47
В случае продолжения нисходящего движения золото может достигнуть уровня поддержки на 1198,77 - Dukascopy Bank SA
"Цены на золото в понедельник утром снижались на фоне опубликованных в пятницу данных рынка труда США. В случае продолжения нисходящего движения XAU/USD может достигнуть уровня поддержки - недельной S1 на 1198,77. И если поддержка окажется сильной, то, возможно, что, оттолкнувшись, пара вернётся к... читать дальше
.10 июля 2017 года 12:26
"В понедельник утром пара EUR/USD демонстрировала слабый рост, торгуясь около отметки 1,1406. Вероятно, что достигнув верхней линии Боллинджера на часовом графике на отметке 1,1412, курс оттолкнётся и направится к уровням поддержки — недельной РР и 200-часовой SMA на 1,1383/84, после чего вновь... читать дальше
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