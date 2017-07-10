Цены евробондов РФ в понедельник растут в рамках коррекции вслед за восстановившимся спросом на бумаги EM

Москва. 10 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно растут в рамках коррекции после падения прошлой недели на фоне наметившегося спроса мировых инвесторов на подешевевшие долговые бумаги emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка повышаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 7 июля на 15 базисных пунктов - до 120,21% от номинала, что соответствует доходности 2,21% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов относительно итогов пятницы, составив 100,16% от номинала. Их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 1,57% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 2 пункта и составил 64 базисных пункта.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2047 году выросли по отношению к 7 июля на 120 базисных пунктов - до 99,83% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 5,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2043 году подорожали на 97 базисных пунктов - до 110,31% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 5,15% годовых), бумаги с погашением в 2042 году - на 107 базисных пунктов, до 107,28% от номинала (доходность снизилась на 7,5 базисного пункта и составила 5,10% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 52 базисных пункта, до 103,61% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 4,26% годовых), с погашением в 2023 году - на 31 пункт, до 106,69% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,66% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается коррекционный отскок котировок после затяжного падения вслед за повышением стоимости большинства бумаг emerging markets. Традиционно, наиболее заметные темпы роста демонстрируют самые "длинные" выпуски суверенных бондов РФ с погашением в 2042-2047 годах. Аналогичная восстановительная динамика наблюдается также и в секторе рублевых госбумаг - ОФЗ. Основные причины как данного коррекционного роста, так и наблюдавшегося в последние недели падения лежат не внутри страны, а имеют внешнее происхождение. Под влиянием целого ряда заявлений со стороны руководств мировых центробанков участники рынка стали закладывать в цены более быстрое завершение стимулирующих программ, чем ожидалось еще в первом квартале года. Это вызвало волну фиксации прибыли на всех развивающихся рынках, и российские евробонды в этом плане не стали исключением", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"И то, что данное движение вниз не носит какого-то обвального характера, а идет в целом плавно и иногда, как сегодня, прерывается коррекциями, является хорошим сигналом и говорит, что рынок вполне может избежать перехода в неконтролируемый обвал. Но пока рано говорить о завершении нисходящего тренда. Вполне возможно, что после локальной коррекции снижение цен возобновится, так как мировые долговые рынки еще не в полной мере отыграли ожидания возможного ужесточения в ближайшее время денежно-кредитной политики мировыми центробанками", - считает Ю.Унесихина.