Доллару не стоит возлагать слишком большие надежды на Дж. Йеллен - eToro

Американская валюта продолжает привлекать покупателей после подъема в пятницу. Данные по рынку труда вышли неоднозначными, но игроки решили сфокусироваться на позитивных сторонах отчета и проигнорировали слабые показатели роста зарплат, отчасти сославшись на убеждение Федрезерва во «временном характере» низкой инфляции, указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

На этой неделе главным драйвером долларовых пар станет выступление Дж. Йеллен с полугодовым докладом по монетарной политике. Для доллара важно, чтобы на волне недавнего ужесточения риторики мировых Центробанков Федрезерв оставался в авангарде, подтвердив намерение и далее ужесточать политику. В рамках основного сценария ожидается, что глава ФРС подтвердит намерение продолжать плавное повышение ставок и приступить к сокращению баланса. Для рынка, по мнению эксперта, это будет нейтральный посыл, а для доллара в частности – умеренно-позитивный. И сейчас такой сценарий закладывается в цену, поддерживая спрос на американскую валюту. Тем выше угроза коррекции USD в случае чуть более осторожного тона Йеллен.

"В более широкой перспективе есть причины сомневаться в проявлении более агрессивного подхода регулятора, - комментирует П. Салас. - В первом квартале экономика Штатов замедлила рост, хотя окончательная оценка была пересмотрена в сторону существенного повышения по сравнению с предварительными данными. Предпосылок для выхода слабого ВВП за второй квартал на самом деле немало. Прежде всего, это потребительские расходы, составляющие 70% от экономического роста. Здесь по-прежнему нет поводов для оптимизма. Инфляция тем временем не подает сигналов ускорения роста, не говоря уже о достижении 2%-ной целевой отметки. И если пока регулятору удается списывать все это на «временные факторы», то в дальнейшем отсутствие ускорения роста потребительских цен и расходов может вынудить ЦБ отступить от своего плана, и это главный риск для доллара. Особенно на фоне подготовки ЕЦБ и Банка Англии к выходу из режима стимулирования, хотя и здесь пока нет ясности".