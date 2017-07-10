Рубль развернулся вниз к доллару и евро из-за возобновившей снижение нефти

Москва. 10 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возобновившей падение нефти.

Курс доллара США составил 60,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,85 руб./EUR1, поднявшись всего на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6 копеек - до 64,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 июля на 7,78 копейки, до 60,3 руб./$1, и опустил курс евро на 17,33 копейки, до 68,77 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро после утреннего повышения в связи с возобновившимся снижением нефти, котировки которой опустились в понедельник до минимальных отметок за две недели. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск опустилась на 1,01% - до $46,24 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 1,06% - до $43,8 за баррель.

Как заявил в понедельник министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук, министры нефти Нигерии и Ливии приглашены на заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться выполнение соглашения об ограничении добычи нефти. При этом их приезд находится под вопросом. На заседании также может быть поднят вопрос ограничения добычи в этих двух странах, которые были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

"Мировые рынки обеспокоены ужесточением риторики ключевых центробанков на фоне не слишком сильной экономической статистики и низкой инфляции. Все это создает риски для экономики в случае дальнейшего ухудшения условий на финансовых рынках. Нефтяные цены активно реагируют лишь на статистику из США, по-прежнему сомневаясь в эффективности соглашения ОПЕК+. В этих условиях отношение инвесторов к высокодоходным активам и валютам остается подавленным, что вынуждает их искать новые направления для вложений. Рубль сохраняет негативную динамику, что лишает его привлекательности в рамках стратегий carry trade. Данные CFTC за неделю указали на резкое увеличение числа контрактов на ослабление рубля (с 668 до 2794). Судя по динамике внутреннего долгового рынка, идет неагрессивное сворачивание позиций, что не располагает к восстановительной коррекции на валютном рынке", - подчеркивает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Негативное влияние на курс российской валюты оказывают динамика нефтяных котировок и увеличение доходности американских госбумаг. Однако геополитический фон остается благоприятным. Нефть дешевеет в условиях роста буровой активности в США и в связи с ростом добычи в Ливии и Нигерии. При этом новости из мира политики способствуют повышению привлекательности российских активов: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге не привела к немедленному прорыву, но дала основания говорить о стремлении партнеров к поиску компромиссов", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Рубль сохраняет уязвимость на фоне отсутствия позитива на нефтяном рынке, слабого интереса к валютам развивающихся рынков в целом, а также локальных историй, связанных с дивидендными выплатами. Отсутствие заметных факторов поддержки в этой связи готовит рубль к новым испытаниям. Полагаем, что на горизонте текущей недели для пары "доллар-рубль" станут ориентирами отметки 59,5-61 руб./$1", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 9,17%, ставка на семидневный срок понизилась на 1 б.п. - до 9,23% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем - 9,26%, 9,22% и 9,14% годовых соответственно.

"Перспектива рынка на текущей неделе выглядит слабой. Давление со стороны валютного рынка растет, при этом в среду стартует период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ РФ, который снизит объем ликвидности, особенно в банках первого круга", - прогнозирует В.Евстифеев.