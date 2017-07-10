Мы ожидаем консолидации индекса ММВБ во второй половине дня у отметки 1925 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Новую торговую неделю российские индексы акций начали с роста на фоне стабилизации нефтяных контактов и умеренных покупок акций азиатских компаний, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, поднявшись до отметки 1923,1 пункта. Индекс РТС растет на 0,9%, вновь преодолев отметку 1000 пунктов. Курс рубля незначительно растет относительно американского доллара до 60,31 руб/долл восстанавливаюсь несмотря на снижение цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent опустилась до уровня $46,7 пункта из-за возросших опасений роста добычи нефти в США. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых установок, разрабатывающих нефтяные месторождения, увеличилось на 7 шт до 763. Европейские индексы акций растут вслед за индикаторами США и стран Азии, продолжая отыгрывать восстановление американского рынка труда. Мы ожидаем консолидации индекса ММВБ во второй половине дня у отметки 1925 пунктов. В целом первая половина наступившей недели ознаменуется снижением волатильности на глобальном рынке акций в ожидании выступления главы ФРС в Сенате США в ближайшее время".