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10 июля 2017 года 14:29

Серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота - Julius Baer

"Вслед за падением на рынке золота две недели назад еще одно произошло на рынке серебра в прошлую пятницу, - отмечет аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - Утром практически за минуту цены снизились почти на 5% в то время как фьючерсы на серебро на COMEX показали резкий рост. Это стало большой новостью, но никакого фундаментального воздействия на рынок это событие иметь не должно. Цены на серебро восстановились после снижения, но снова оказались под давлением после публикации ежемесячного отчета по рынку труда США в связи с укреплением доллара и ростом доходности по облигациям. Серебро закончило день снижением на 2,6% на уровне 15,6 долл. США за унцию, закрепив таким образом снижение на более чем 15% с максимумов этого года, достигнутых в апреле".

Этот разворот сопровождался переменой настроений на рынке фьючерсов с бычьих на медвежьи. Участники фьючерсного рынка, такие как хедж-фонды, теперь ожидают снижения цен на серебро, как и в начале года."Из-за сохраняющейся слабости промышленного спроса на металл, серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота. Серебро продолжит торговаться как «золото для бедных», что будет делать его сильно зависимым от прогнозов по экономике США, т.е. динамики американской валюты и доходности по американским облигациям, а также от инвестиционного спроса. Пятничное снижение на рынке серебра не должно иметь фундаментальных последствий для рынка", - прогнозирует Карстен Менке.

Опубликовано: /Julius Baer/
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