Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,80-60,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль после пятничного снижения стабилизировался в районе отметки 60,30 руб./доллар. Негативное влияние на курс российской валюты оказывают динамика нефтяных котировок и увеличение доходности американских госбумаг. Однако геополитический фон остается благоприятным. Нефть дешевеет в условиях роста буровой активности в США: по данным Baker Hughes, за прошлую неделю количество действующих установок в стране достигло 763 единиц. Кроме того, игроков нервируют планы по увеличению добычи в Ливии и Нигерии. Доллар укрепляется после публикации сильной июньской статистики по занятости. В таких условиях ФРС, скорее всего, решится на очередное повышение процентной ставки, несмотря на замедление инфляции. При этом новости из мира политики способствуют повышению привлекательности российских активов: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге не привела к немедленному прорыву, но дала основания говорить о стремлении партнеров к поиску компромиссов. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,80-60,80 руб./доллар", - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.