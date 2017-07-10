Скорее всего, колебания нефти в диапазоне 42-52 доллара за баррель продолжатся до конца лета - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть продолжают чувствовать себя не очень уверенно, даже несмотря на то, что руководители ОПЕК "сигналят" о намерении провести беседы с представителями Ливии и Нигерии об их роли в процессе стабилизации спроса и предложения. В целом для рынка сейчас будет самым главным, просто понять какого роста добычи можно ожидать от этих стран. Учитывая постоянно растущий мировой спрос, в среднем на 1,5 миллиона баррелей в сутки в год, заморозка с их стороны на любом уровне в худшем случае может просто отодвинуть во времени процесс балансировки рынка, но никак не остановить его. Тем не менее, мы видим, что в области 50 долларов за баррель контракты Brent пока активно продаются. Скорее всего, мы продолжим колебания в диапазоне 42-52 доллара за баррель до конца лета. Двинуться вверх сможем только после того, как рынок будет получать дополнительные подтверждения, что план ОПЕК+ эффективен и сработает", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.