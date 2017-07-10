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10 июля 2017 года 11:30

Рынок акций РФ утром превысил 1000 пунктов по РТС вслед за подъемом Азии и Европы

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник превысил 1000 пунктов по индексу РТС на фоне подъема фондовых площадок Азии и Европы, однако оптимизм сдерживается слабой нефтью и неоднозначными итогами встречи президентов РФ и США на саммите G20.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1924,34 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1005,49 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 60,28 рубля (-0,08 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%).

Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%) и упали из-за отсечки дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") бумаги "Мегафона" (MOEX: MFON) (-4,2%).

Президент США Дональд Трамп назвал результат встречи с президентом РФ Владимиром Путиным позитивным, поскольку перемирие в Сирии соблюдается. Однако, по его словам, до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине США не снимут санкции с России.

В понедельник выросли индексы в Азии на статистике из США и Китая. Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс. при прогнозах роста на 174 тыс. Потребительская инфляция в Китае в июне стабилизировалась на уровне 1,5%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка (прогноз - 1,6%). Цены производителей выросли на 5,5%, как и в мае, темпы их повышения совпали с консенсус-прогнозом.

Тем временем, заказы на производственное оборудование в Японии упали в мае на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 1,7%.

Следом растет Европа (FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,2-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть в понедельник пытается расти после резкого падения на прошлой неделе (нефтяные контракты просели в среднем на 4%).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $46,75 за баррель (+0,1% и -2,9% в пятницу), августовская цена WTI - $44,28 за баррель (+0,1% и -2,8% в пятницу).

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на 7 единиц, до 763 штук. Некоторые аналитики и участники рынка рассчитывали на снижение этого показателя.

Как отмечает управляющий активами ООО "Инвестиционная палата" Александр Волынский, утром в понедельник внешний фон позитивный, однако цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ. На этой неделе не исключены новые попытки локальной коррекции к 1870-1900 пунктам по индексу ММВБ, которые рекомендуется использовать для покупок. Текущую картину можно рассматривать как формирование восходящего тренда, либо широкого боковика с верхней границей в районе 2100-2300 пунктов.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок акций утром подрос вслед за Азией и Европой, однако нефть остается слабой из-за роста количества активных буровых в США.

Исходя из этого, рубль также может продолжить ослабление. На текущей неделе будет опубликована очередная порция макростатистики по США, также ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США. Эти факторы будут держать доллар в напряжении.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд полагает, что прошедшие переговоры В.Путина и Д.Трампа стали приятной неожиданностью, которая может поддержать интерес рынков к рисковым активам. Тем не менее, "антитрамповские" и антироссийские настроения не исчезнут в одночасье: нормализация отношений - длинный и тернистый путь. Также рынки будут отыгрывать сильные данные по рынку труда США, которые усиливают позиции сторонников агрессивного ужесточения монетарной политики и придают особую важность комментариям главы ФРС Джанет Йеллен на этой неделе.

Лидеры России и США продемонстрировали явный выбор в пользу конструктивных отношений и взяли курс на сближение стран. В частности, объявление о прекращения огня на юго-западе Сирии и договоренность о совместном мониторинге, стали шагом в сторону деэскалации и сигналом возможности прагматичного подхода к решению других проблем (например, Северной Кореи). При этом на переговорах В.Путина и Д.Трампа по Украине тема Крыма не возникла, что может свидетельствовать о компромиссе.

По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, нефть в пятницу упала на фоне сообщения о том, что ОПЕК собирается заставить Ливию и Нигерию снизить объемы добычи нефти. Но те, вероятнее всего, будут этому сопротивляться, что может стать причиной для раскола в этой организации. На рынке сохраняется неверие инвесторов, что перебалансировка запасов на нефтяном рынке свершится в ближайшем будущем.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть пытается расти, но особого оптимизма не видно, поскольку число активных нефтяных буровых в США вновь увеличилось, и рынок был шокирован тем, что экспорт ОПЕК в июне составил 25,92 млн б/с - это на 450 тыс. б/с выше майского показателя и на 1,9 млн б/с больше, чем в июне прошлого года.

В конце прошлой недели российский рынок пытался расти в надежде на позитивные изменения по итогам встречи G20. Однако уже в пятницу стало ясно, что многие надежды не имеют под собой оснований. Президент США Д.Трамп фактически отказался от своего предложения по формированию альянса с РФ в сфере интернет-безопасности. На предстоящей неделе также продолжатся дивидендные отсечки по различным бумагам, что будет негативно сказываться на индексах. И, наконец, слабая нефть не позволяет рассчитывать на рост привлекательности нефтегазового сектора. Более того, если в Европе и США падение котировок нефти приводит к замедлению инфляции, то в РФ этот фактор оказывает давление на рубль, что разогревает рост цен. В остальном российский рынок совершил отскок в зону сопротивления 1920-1950 пунктов по индексу ММВБ, откуда может возобновить снижение.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник выросли акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+37,4%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+25,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,8%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+2%).

Подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,1% из-за отсечки дивидендов), бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,457 млрд руб. (из них 2,178 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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