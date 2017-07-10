Курс рубля будет колебаться в пределах 59,5-61 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль по итогам недели показал худшую динамику против доллара США (-2%) среди всех валют EM. В первую очередь это

связано с падением цен на нефть. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс рубля будет колебаться в пределах 59,5-61 руб./доллар. Сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета, и, как следствие, напряженная ситуация с валютной ликвидностью в системе на фоне постепенного угасания интереса к рублевому "carry trade" не создают благоприятной для рубля основы", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".