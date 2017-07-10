Котировки ОФЗ могут немного подрасти - Промсвязьбанк

"После пятничного окончания торгов ситуация на внешних рынках изменилась несущественно. Некоторую поддержку котировкам ОФЗ может оказать налаживание контакта между В. Путиным и Д. Трампом в ходе встречи на саммите G-20, по итогам которой им удалось достигнуть соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии. Основным риском для российского долгового рынка мы по-прежнему считаем глобальный тренд на рост доходностей облигаций, связанный с опасениями об ужесточении денежно-кредитной политики ключевых ЦБ, который пока не демонстрирует признаков разворота. При этом мы полагаем, что если он все же состоится, или улучшится конъюнктура на сырьевых площадках, то доходности большинства ОФЗ смогут быстро вернуться ниже отметки 8%, - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. - В центре внимания инвесторов сегодня будет заседание Еврогруппы с участием главы ЕЦБ М. Драги. В среду ожидается выступление Дж. Йеллен в Конгрессе США и публикация обзора ФРС "Бежевая книга". Важным событием для рынка ОФЗ на этой неделе также может стать финансовый конгресс Банка России, запланированный на 12-14 июля, на котором состоится выступление Э. Набиуллиной".