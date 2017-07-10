Сегодня российские евробонды могут попытаться стабилизироваться - Промсвязьбанк

"С утра нефть Brent предпринимает попытки закрепиться выше 47 долларов/баррель после резкого падения на прошлой неделе. UST-10 в азиатскую сессию консолидируются в районе 2,38-2,39% годовых. В этих условиях российские евробонды, вероятно, также будут находиться в ожидании новых сигналов после роста доходности на минувшую неделю в пределах 15-20 б.п. При этом текущая неделя вновь насыщена важной статистикой. В США выйдут потреб. кредитование и оптовые запасы в мае, "Бежевая книга" (среда), индекс цен производителей (четверг), розничные продажи и индекс CPI в июне (пятница), промпроизводство в июне (пятница). В Европе - промпроизводство в еврозоне в мае (среда), инфляция в Германии и Франции за июнь (четверг). Кроме того, ожидаются многочисленные выступления представителей ФРС, в частности, главы регулятора Дж. Йеллен в Конгрессе (среда-четверг). Все это вновь будет задавать настрой на рынках в части политик глобальных ЦБ", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.