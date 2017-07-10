Рынок акций может возобновить снижение - "Открытие Брокер"

"В конце прошлой недели российский рынок акций пытался расти в надежде на позитивные изменения по итогам встречи G20. Однако уже в пятницу стало ясно, что многие эти надежды не имеют под собой оснований. Президент США Д. Трамп фактически отказался от своего предложения по формированию альянса с РФ в сфере интернет-безопасности. На предстоящей неделе также продолжатся дивидендные отсечки по различным бумагам, что будет негативно сказываться на индексах. Слабая нефть не позволяет рассчитывать на рост привлекательности нефтегазового сектора. Более того, если в Европе и США падение котировок нефти приводит к замедлению инфляции, то в РФ этот фактор оказывает давление на рубль, что, в свою очередь, разогревает рост цен. В остальном российский рынок совершил отскок в зону сопротивления 1920-1950, откуда может возобновить снижение", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.