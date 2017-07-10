Ливия и Нигерия "нервируют" ОПЕК - eToro

"Пятничные данные из США не добавляют оптимизма - по данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых выросло на 7 - до 763 ед. Этот фактор будет давить на нефтяные цены в начале новой недели, хотя ослабить давление могут спекуляции на тему смягчения позиции Москвы – на днях Россия заявила о готовности рассмотреть предложения партнеров по изменения параметров соглашения ОПЕК+ в случае необходимости. Немалое внимание в настоящее время рынок уделяет вопросу странам, освобожденным от обязательств в рамках пакта. Ливия с мая этого года бьет 3-летние рекорды по добыче, которая уже превышает 740 тыс. баррелей в сутки. Нигерия добывает в два раза больше. Оба экспортера намерены продолжать наращивать производство. И это начало всерьез беспокоить страны ОПЕК, которые выразили намерение принять меры в отношении двух стран. Развитие спекуляций на эту тему способно поддержать восстановление актива в среднесрочной перспективе, однако многое будет зависеть от реакции самих "виновников" на инициативу их коллег", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.