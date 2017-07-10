Индекс ММВБ сможет восстановиться - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил неделю разнонаправленной динамикой по индексам под влиянием валютного фактора – ослабление курса рубля способствовало росту рублевого индикатора, но оказало давление на номинированный в долларах РТС. Текущие оценки рынка к нефти выглядят сбалансированными, а наблюдаемое смещение валютного курса поддерживает индекс ММВБ выше 1900 пунктов. При этом отток капитала из биржевых фондов, ориентированных на российский рынок, замедлился на прошлой неделе (нетто-приток капитала составил 9 млн долларов против оттока в среднем 96 млн долларов в последние 4 недели), а отсутствие риска наступления экс-дивидендных дат по наиболее "весовым" бумагам облегчит восстановления индекса в направлении верхней границы текущего торгового диапазона – области 1930-1950 пунктов. Из числа значимых внутренних событий недели стоит отметить предстоящие публикации операционных результатов за 2-й квартал "Дикси Групп", НЛМК, "Группы ЛСР" и "М.Видео". Сегодня данные по продажам в июне представит "Алроса", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики

Промсвязьбанка Илья Фролов.