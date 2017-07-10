Возможен отскок по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможен отскок по индексу РТС на фоне приостановки снижения цен на нефть и смягчения обстановки на мировых фондовых рынках. Вместе с тем данные технического анализа пока указывают на сохранения нисходящего тренда по индексу РТС. В "минусе" из-за закрытие реестров акционеров "под дивиденды" могут торговаться привилегированные акции "Мечела" и обыкновенные акции "Мегафона". На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое ослабление доллара США, но возвращение в область ниже 60 по паре доллар-рубль пока выглядит маловероятным", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.