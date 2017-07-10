Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1910-1915 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются в районе отметки в $47 за баррель, частично отыгрывая пятничные потери на фоне сообщений о том, что руководство ОПЕК может попросить Ливию и Нигерию, ранее освобожденных от обязательств по сокращению добычи, все-таки ограничить производство нефти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1910-1915 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что с технической точки зрения и при благоприятном внешнем фоне этот фондовый индикатор может прикрыть образовавшееся в пятницу в результате "гэпа" вниз "открытое окно", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.