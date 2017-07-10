Утренние прогнозы: утром возможен отскок фондовых индексов

В целом аналитики допускают возможным позитивное открытие фондовых торгов в понедельник, однако отмечается, что давление на индексы сохранится.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1910-1915 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что с технической точки зрения и при благоприятном внешнем фоне этот фондовый индикатор может прикрыть образовавшееся в пятницу в результате "гэпа" вниз "открытое окно".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "К открытию торгов в России складывается позитивный внешний фон. Однако цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ. В ходе торгов текущей недели мы не исключаем новые попытки локальной коррекции к 1870-1900 пунктам по индексу ММВБ, которые рекомендуем использовать для покупок. Текущую картину рассматриваем как формирование восходящего тренда или широкого "боковика" с верхней границей в районе 2100-2300 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Текущие оценки рынка к нефти выглядят сбалансированными, а наблюдаемое смещение валютного курса поддерживает индекс ММВБ выше 1900 пунктов. При этом отток капитала из биржевых фондов, ориентированных на российский рынок, замедлился на прошлой неделе (нетто-приток капитала составил 9 млн долларов против оттока в среднем 96 млн долларов в последние 4 недели), а отсутствие риска наступления экс-дивидендных дат по наиболее "весовым" бумагам облегчит восстановления индекса в направлении верхней границы текущего торгового диапазона – области 1930-1950 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В конце прошлой недели российский рынок акций пытался расти в надежде на позитивные изменения по итогам встречи G20. Однако уже в пятницу стало ясно, что многие эти надежды не имеют под собой оснований. Президент США Д. Трамп фактически отказался от своего предложения по формированию альянса с РФ в сфере интернет-безопасности. На предстоящей неделе также продолжатся дивидендные отсечки по различным бумагам, что будет негативно сказываться на индексах. Слабая нефть не позволяет рассчитывать на рост привлекательности нефтегазового сектора. Более того, если в Европе и США падение котировок нефти приводит к замедлению инфляции, то в РФ этот фактор оказывает давление на рубль, что, в свою очередь, разогревает рост цен. В остальном российский рынок совершил отскок в зону сопротивления 1920-1950, откуда может возобновить снижение".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен отскок по индексу РТС на фоне приостановки снижения цен на нефть и смягчения обстановки на мировых фондовых рынках. Вместе с тем данные технического анализа пока указывают на сохранения нисходящего тренда по индексу РТС. В "минусе" из-за закрытие реестров акционеров "под дивиденды" могут торговаться привилегированные акции "Мечела" и обыкновенные акции "Мегафона".